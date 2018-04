Pesto aus Radieschenblättern, Kohlrouladen aus Kohlrabiblättern: Die Martfelder Fernseh-Köchin Barbara Stadler kennt die besten Kniffe für Rezepte, um möglichst wenig Lebensmittel zu verschwenden. (Jonas Kako)

Martfeld/Bremen. Barbara Stadler nimmt auch krumme Gurken. Sie reißt keine Tüten auf, sagt sie und kauft ihr Essen wenn möglich direkt beim Lieferanten. Die Martfelder Fernseh-Köchin setzt sich für weniger Verpackungsmüll und gegen Lebensmittelverschwendung ein. Beim Aktionstag gegen Lebensmittelverschwendung am 2. Mai kocht sie gemeinsam mit Gesundheits- und Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt auf dem Bremer Marktplatz ein Essen aus sogenannten Lebensmittelresten.

Was es an dem Tag geben wird, ist noch unklar. Fest steht nur, woher die Lebensmittel kommen und dass es welche sind, die normalerweise nicht mehr auf dem Teller landen. Der Naturkostkontor Bremen liefert die saisonalen Lebensmittel, die, wenn sie nicht von der Tafel oder von anderen sozialen Einrichtungen weiter verwendet werden, in die Tonne kommen würden. „Ich kann spontan mit allem kochen“, sagt Barbara Stadler, die sich das Kochen selbst beigebracht hat und heute Rezepte für Kitas und große Lebensmittelfirmen entwickelt und Kochkurse gibt, um die regionalen und saisonalen Produkte wieder verstärkt auf die Teller der Verbraucher zu bringen.

Viel häufiger müssten Lebensmittel aus Sicht von Stadler und der weltweiten Organisation Slow Food anstatt in der Tonne auf dem Teller landen. Rund 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel werden nach Angaben von Slow Food jährlich weltweit weggeworfen. Etwa ein Drittel aller erzeugten Lebensmittel kämen demnach nicht da an, wo sie hingehörten. „Ich versuche, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man Lebensmittel nicht verschwendet und wie man das im Alltag umsetzen kann“, sagt Stadler, die, wenn sie nicht mit der Bremer Senatorin auf dem Marktplatz steht, ihre Überzeugungen, Tricks und Kniffe bei den Herdbesuchen bei Radio Bremen weitergibt.

Mit der Aktion am 2. Mai wolle sie zeigen, dass viele Mythen über Lebensmittel überholt oder schlichtweg falsch sind. Spinat dürfe wieder aufgewärmt werden. Wenn ein Stück Gemüse oder Obst verschimmelt ist, müsse nicht die ganze Packung weggeschmissen werden. Es reiche, das restliche Gemüse abzuwaschen. Auch Joghurt bei dem das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, sei nicht unbedingt schlecht. Stadler empfiehlt, auf die eigene Nase zu vertrauen. Wenn etwas schlecht rieche, erst dann könne es weg und nicht, weil ein sehr weit gefasster Richtwert wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum das vorgebe.

Bei den großen globalen Problemen sei die Aktion im Mai vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber, so hofft Stadler, vielleicht auch die Möglichkeit, ein Umdenken bei einigen wenigen Menschen zu erreichen, „ein kleines Bisschen was zu bewegen“. Das Problem ist aus ihrer Sicht: „Es muss immer alles perfekt sein und die Supermarktregale immer voll.“ Die Industrie lege es darauf an, Lebensmittelüberfluss zu erzeugen, und die Verbraucher kauften zuviel und hätten dann zu viel übrig.

Ganz eng mit den Einkaufsgewohnheiten hänge die Müllproduktion zusammen. In Plastik eingepacktes Gemüse versucht die Köchin zu meiden. „Wir glauben immer, wir sind die Saubermänner, weil wir alles in den gelben Sack packen, aber das ist eine Lüge“, sagt sie. Tatsächlich verbrauchten die Deutschen mehr Plastik als alle anderen europäischen Länder. Um diese Tatsache zu ändern, plädiert Stadler dafür, das Gemüse oder den Käse ohne Verpackung in Hofläden oder Wochenmärkten zu kaufen, Joghurt in Gläsern und vor allem auch regionale und saisonale Produkte zu verwenden.

„Man muss auch Dinge ersetzen können. Wenn es keinen Porree gibt, dann gibt's eben keinen Porree“, sagt sie. Auch wenn dieser im Rezept stehe, gebe es Alternativen. „Wir neigen dazu, so starr zu denken, auch beim Kochen.“ Auch könne vieles, was wie Abfall erscheint, noch verwendet werden. Zum Beispiel koche sie aus den Schalen von Sellerie, Möhren und Zwiebeln eine Bouil­lon für Suppen. Aus Radieschenblättern oder Rucola mache sie Pesto, aus Kohlrabiblättern Kohlrouladen.

Der Geschmack und die Qualität, der Genuss stehe dabei immer im Vordergrund. „Mir war immer schon wichtig, mit guten Produkten zu kochen“, sagt Stadler. Das müsse nicht der Kürbis aus Argentinien, könne aber eine krumme Gurke sein.