Hürde am Eingang: Staatssekretär Stefan von der Beck (vorne mittig) schaut sich das Amtsgericht Syke an, dessen Hauptgebäude nicht barrierefrei zugänglich ist. Bei seinem Besuch sind Gerichtsdirektorin Elisabeth Kruthaup (vorne links) und einige ihrer Mitarbeiter dabei. (Jonas Kako)

Syke. Als Stefan von der Beck am Montag das Büro von Elisabeth Kruthaup betritt, fällt ihm sofort der große Schrank auf. In dem Schrank stehen Bücher, die die Entscheidungen des Reichsgerichts zum Zivilrecht beinhalten – aus den Jahren 1880 bis 1930. Doch bei dem Besuch des niedersächsischen Staatssekretärs des Justizministeriums im Amtsgericht Syke geht es nicht um Geschichte, sondern vielmehr um die Gegenwart und Zukunft des Amtsgerichts. Kruthaup, die Direktorin des Gerichts, weist den Staatssekretär darauf hin, dass die Zugänge zum Hauptgebäude und Grundbuchamt – eines der beiden Nebengebäude – nicht barrierefrei sind.

Testamente würden teilweise an Menschen mit Behinderungen auf dem Parkplatz zurückgegeben, beschreibt Kruthaup das Problem. Und ein schwerbehinderter Kollege komme nicht ohne Hilfe ins Gebäude. Darum müssten Weihnachtsfeiern und andere Betriebsveranstaltungen an anderen Orten organisiert werden, um diesen Mitarbeiter nicht auszuschließen. Das alles sei nicht zumutbar. Von der Beck antwortet, dass für Bauprojekte an Gerichten für dieses Jahr wenig Mittel im niedersächsischen Landeshaushalt zur Verfügung stünden. "Wir haben 80 Amtsgerichte. Das macht es schwierig, weil viele in historischen Gebäuden untergebracht sind", sagt von der Beck. Eine baldige Lösung des Problems ist nicht in Sicht. Denn auf der Prioritätenliste für Bauprojekte steht Syke dem Amtschef zufolge weit hinten. Kruthaup findet die Prioritätenliste zwar nachvollziehbar, wünscht sich aber eine schnellere Lösung, weil mehr Menschen älter werden und so auch mehr Gerichtsbesucher körperliche Einschränkungen haben. Ein wenig Hoffnung auf Besserung macht von der Beck Kruthaup für nächstes Jahr. Dafür seien keine Kürzungen der Budgets für Bauprojekte geplant.

Mit ihrem Stellvertreter Matthias Wawrzinek spricht Kruthaup gegenüber von der Beck ein weiteres Problem an: die Reichsbürger. Durch sie ist das Amtsgericht bei Verhandlungen zu höheren Sicherheitsvorkehrungen gezwungen. Und sie beleidigen zunehmend Mitarbeiter des Amtsgerichts im Internet. Im Landkreis Diepholz leben derzeit etwa 70 Reichsbürger, die die Bundesrepublik Deutschland und ihre Behörden nicht anerkennen.

42 neue Richter für Niedersachsen

Von der Beck kündigt an: "Im kommenden Jahr stehen für die Justiz mehr als 110 neue Stellen zur Verfügung, darunter gut 40 Stellen für Richterinnen und Richter." Auf die Frage von Kruthaup, ob auch Syke einige von ihnen bekommen werde, entgegnete der höchste Beamte des Ministeriums: "Ich glaube schon." Von der Beck will wissen, wie sich das Kollegium am Amtgericht Syke zusammensetzt. Und er erfährt, dass es im gehobenen Dienst viele junge Rechtspfleger gibt, im mittleren Dienst jedoch nur wenige junge Mitarbeiter. Von Nachwuchssorgen sei das Amtsgericht aber nicht so stark betroffen wie andere Gerichte im Süden des Landkreises Diepholz, weil Syke noch relativ nahe an der Großstadt Bremen liegt, sagt Wawrzinek. Die Gerichte im Süden bekämen dagegen oft schon kurz nach dem Dienstantritt von neuen Mitarbeitern einen Versetzungsantrag auf den Tisch gelegt.

Kruthaup und Wawrzinek interessiert auch, ob der Syker Gerichtsstandort in den nächsten Jahren bestehen bleibt, da es immer wieder Überlegungen zur Zusammenlegung von Standorten gab. Dazu gibt von der Beck eine Standortgarantie für Syke ab. Der Arbeitsschwerpunkt des Ministeriums liege darauf, dass mehr Gerichtsverfahren schnell abgewickelt werden sollen. Dazu sollen die 40 neuen Richter und 70 weitere Dienststellen in der Justiz ab dem nächsten Jahr beitragen. Die beschleunigten Gerichtsverfahren seien in Osnabrück erfolgreich abgewickelt worden.

Von der Beck hat den Syker Standort besucht, weil er seit November Staatssekretär ist und mehrere Gerichte in der Anfangszeit ansteuert. Er leitet im Auftrag von Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza das Ministerium.