Außer Haus und aus dem Häuschen: Antje (von links), Heike, Imke, Birte und Andrea hatten für "Paddy" Kelly einen langen Weg auf sich genommen. (Jonas Kako)

Bassum. "On my way to Bassum now. Let's rock", schrieb Michael Patrick Kelly am Freitag gegen High Noon im Internet. Zu der Zeit waren in Bassum schon ein paar Hundert Fans und warteten. Einige waren sogar schon am Donnerstag angereist. "Die haben auf Campingstühlen übernachtet und sich mit Planen geschützt", staunte Veranstalter Oliver Launer, der schon viel über – nun ja – Engagement und Euphorie der Kelly-Fans gehört hatte. Es artete aber nicht aus. "Hier ist aber alles im Rahmen geblieben."

Gleichwohl gab es auch in Bassum einen Sprint um die besten Plätze direkt an der Bühne, als die Tore endlich geöffnet wurden. Kelly-Fans, ob von der Familie im Allgemeinen oder von "Paddy" im Besonderen, sind speziell und reisen weit, um ihre Idole zu sehen. Das war auch an den Auto-Kennzeichen zu erkennen. Ganz aus Stuttgart war Antje Strohmeyer angereist. "Ich habe denen schon Groschen in den Hut geworfen, als sie noch Straßenmusiker waren", erklärte sie schmunzelnd. Sie stammt aus der Nähe von Bassum und hatte die Kelly-Tour mit einem Besuch bei ihrer Freundin Imke Abelt verbunden. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Heike und Birte hatten sie sich einen Mädels-Abend gemacht, Leuchtbänder und viel Spaß inklusive. T-Shirts oder Tassen am Merchandising-Stand hatten sie sich nicht gekauft, wahre Kelly-Liebe bracht offenbar nicht immer zur Schau gestellt zu werden. Dafür waren die Damen text- und schunkelsicher.

Auch Andrea Kanowski machte spontan mit. Deren Mann Klaus kennt Imke. Während die Damen auf ihren Sitzplätzen zeitweise mittanzten, blieb er mit den drei Söhnen auf der Bank sitzen. "Einige Stücke sind hier nur für die Frauen", meinte "Paddy" Kelly irgendwie passend. Er selbst geht seine künstlerischen Pfade ohne die Familie.

Mindestens zwei Gäste wollten eigentlich die ganze Familie musizieren sehen. Oliver Launer staunte nicht schlecht, als er deren Tickets sah. "Kelly-Family, 24. August 2018" stand dort. Als Ort war aber nicht Bassum aufgedruckt, sondern die Bühne am Loreley-Felsen. Dort, immerhin 445 Kilometer von "Paddy" entfernt, traten seine Geschwister zeitgleich auf. "Die Damen haben sich irgendwie verfahren", schmunzelte Launer. Sie waren dann seine Gäste – besser ein Kelly als keiner. Und die Fans sind ja auch irgendwie eine Familie.