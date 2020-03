Der Arbeitskreis Frauentag hat die Veranstaltungsreihe organisiert. (Michael Braunschädel)

Syke. Textilarbeiterinnen stehen im Fokus von zwei Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag und „Equal Pay Day“; der Arbeitskreis Frauentag hat die Veranstaltungsreihe für die Stadt Syke organisiert. Jedes Jahr werde eine Kombination aus Inhalten und Feiern geboten, sagt Kathrin Stern, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Syke, die ein „rundes Programm“ verspricht.

Den Anfang bildet die Posteraustellung „Ich mache deine Kleidung – die starken Frauen aus Süd-Ost-Asien“ im Foyer des Syker Rathauses (Hinrich-Hanno-Platz 1), die am Donnerstag, 5. März, eröffnet wird. „Die Porträtbilder zeigen Arbeiterinnen aus der Textilindustrie – allerdings nicht frustriert und unglücklich, sondern selbstbewusst und stark“, erläutert Stern die Fotomotive. Die Ausstellung ist bis Donnerstag, 12. März, zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls am 5. März findet eine Kooperationsveranstaltung der Gleichstellungsbeauftragten und des Fördervereins der Stadtbibliothek Syke statt: Dann nämlich kommt die Autorin Imke Müller-Hellmann nach Syke, um aus ihrem Buch „Leute machen Kleider. Eine Reise durch die globale Textilindustrie“ vorzulesen. Müller-Hellmann beschäftigte die Frage, wer die Menschen eigentlich sind, die unsere Kleidung herstellen.

Reise durch Südasien

Dafür bereiste sie Bangladesch, Vietnam, Portugal und China und erlebte eine weltweit vernetzte, gigantische Industrie, in der häufig soziale und ökologische Missstände herrschen. „In ihrem Buch hat sie ihre Erfahrungen und die Geschichten der Menschen, die ihr begegnet sind, lebendig verarbeitet und nimmt uns mit auf eine Reise durch die Welt der Textilindustrie“, heißt es in der Ankündigung. Die Lesung findet ab 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Syke (Hinrich-Hanno-Platz 1) statt. Der Eintritt kostet sechs Euro inklusive einem Gläschen Wein, ermäßigt drei Euro.

Am Sonntag, 8. März, gibt es dann im Hansa-Kino Syke (Herrlichkeit 3) ab 11 Uhr den US-amerikanischen Film „Little Women“ zu sehen. Das Historiendrama erzählt die Geschichte von vier Schwestern, die Mitte des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten aufwachsen. Zu dieser Zeit herrschen starre Geschlechterrollen. Ihr Vater dient in der Armee, und ihre Mutter kümmert sich um die Familie und arbeitet. Je älter die Schwestern werden, desto deutlicher erkennen sie, welche Hindernisse ihnen bei ihrer Selbstbehauptung als Frauen in den Weg gelegt werden. Der Film wurde für sechs Oscars nominiert, bei der Verleihung der „Academy Awards“ 2020 erhielt er schließlich die Auszeichnung für das beste Kostümdesign.

Nach dem Film wird gefeiert: Die bunte Feier zum Internationalen Frauentag findet auch in diesem Jahr im Sitzungssaal des Syker Rathauses statt. Beginn ist um 14.30 Uhr. „Bei Kaffee, köstlichen Kleinigkeiten vom Mitbringbüfett, Musik und Gedichten möchten wir den gemeinsamen Austausch pflegen und den Tag zusammen feiern“, so Kathrin Stern. Das besondere Highlight: Der Auftritt der Company Windsbräute. Laut Ankündigung gehen die Mitwirkenden, alle über 60, mit ihrem Älterwerden nicht als Defizit um, sondern als Ressource und präsentieren ihre körperbiografischen Erfahrungen auf der Bühne. Eine „Mischung aus Maske und Individualität“ verspricht die Windsbraut Annelie Mohrmann. Weiblichkeit und die gleichzeitige Auseinandersetzung mit dem Älterwerden sollen durch choreografierten Tanz verkörpert werden.

Thema Altersarmut

„Sehr lebendig“ gehe es immer auf der Feierlichkeit zu, freut sich Stern bereits auf die Veranstaltung. Im vergangenen Jahr konnte sie immerhin rund 70 Besucherinnen empfangen. Stern lädt alle Frauen herzlich zur diesjährigen Feier ein; für eine Kinderbetreuung werde gesorgt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zum Kuchenbüfett wird gebeten.

Iris Flentje wird die Veranstaltungsreihe abschließen. Die sozioökonomische Beraterin bei der Landwirtschaftskammer Hannover referiert am Montag, 23. März, ab 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Syke zum Thema „Reicht das Geld im Alter?“. Inhaltlich soll es vor allem um Altersarmut bei Frauen gehen, erläutert Stern. Der Eintritt zu diesem Vortrag ist kostenfrei.