Sie darf beim runden Geburtstag auf keinen Fall fehlen: Sybille Bullatschek will „Pflägeparty – Best of 10 Jahre“ präsentieren. (Udo Meissner)

Syke. Ins Theater Syke verlegt sind alle Veranstaltungen vom Gleis 1 – jedenfalls vorerst. „Wenn wir das mit den erforderlichen Hygienevorschriften hier bei uns hätten machen wollen, wäre wahrscheinlich maximal Platz für 30 Besucher gewesen“, erklärt Joachim Schröder, Organisator des Gleis 1 bei der Awo (Arbeiterwohlfahrt). Nach einigen Gesprächen mit dem Kulturbüro der Stadt war bei den Beteiligten dann diese Idee entstanden. Denn ins Theater passen aufgrund des städtischen Hygienekonzepts gut 150 Besucher. Und damit könnte man bei einigen Highlights der runden Geburtstagssaison des Gleis 1 rechnen. Geburtstag, weil sich seit nunmehr zehn Jahren das Gleis 1 von Awo-Trialog im Syker Bahnhof zu einer anspruchsvollen Kleinkunstbühne gemausert hat. Daher auch das umfangreichere Programm mit 13 statt sonst immer zehn Veranstaltungen.

Los geht es am 25. September mit Carmela de Feo. 2016 gastierte sie zum ersten Mal in Syke. Für Schröder und seine Kollegin Birgit Bolte ist klar: „Nicht nur, dass wir heute noch auf das Gastspiel angesprochen werden, nein, auch wir denken an den furiosen Auftritt dieser Ikone des Ruhrgebietes gerne zurück.“ Daran schließt sich am 2. Oktober Timo Wopp an. Er kommt zum inzwischen vierten Mal zurück nach Syke. Passend zur Geburtstagssaison ist Wopp gerade auch auf Jubiläumstour mit einem „Best of“ seiner „körperbetonten Kabarettarbeit“.

„Expedition Mond“ heißt das aktuelle Programm von Nagelritz alias Dirk Langer, mit dem er am 13. November in die Hachestadt kommt. Vier grandiose Gastspiele im Gleis 1 und eine Ausstellung seiner Werke haben bisher Spuren hinterlassen. So die Dioramen an den Klotüren, „durch die man allerdings nicht den Benutzern zuschauen kann“ versichert Bolte schmunzelnd.

Einige Nachholtermine

Am 27. November wird das vom Mai verschobene Gastspiel von Vera Deckers nachgeholt. Die unvergessene Annie Heger wird am 11. Dezember gemeinsam mit Mary und Tina als „Sweet Sugar Swing“ mit „Swingin‘ Santa“, der verrückt-traditionell-besinnlich-musikalischen Weihnachtscomedy auftreten. Krämer und Tschirpke präsentieren dann im neuen Jahr, am 29. Januar, ihr sehr komisches „Ich’n Lied – du’n Lied, Level 2“.

Der Nachholtermin für das Gastspiel von Sascha Korf mit „Aus der Hüfte, fertig, Los!“ findet am 7. Februar statt. Man beachte: Showtime ist ausnahmsweise um 18 Uhr. Alle anderen beginnen um 20 Uhr. Dagmar Schönlebers funkelnagelneues Programm am 20. Februar heißt „Die Fels* in der Brandung“. Seit 2010 ihr siebtes Gastspiel „ist nicht nur Ausdruck unserer Begeisterung, sondern auch der des Publikums“, meint Schröder. „Tacheles“ heißt das neue Programm von Ole Lehmann am 12. März. Birgit Bolte meint: „Der gastierte zwar noch nie bei uns, stand aber bereits seit Jahren auf unserer Wunschliste.“ Uli Masuth und sein politisches Kabarett war einer der ersten Künstler überhaupt, der im Gleis 1 auftrat. Natürlich darf er auf gar keinen Fall in der Saison zum zehnten Geburtstag fehlen, dieses Mal dabei am 17. April.

Erst im Mai 2019 war Markus Barth zum ersten Mal in Syke und begeisterte sein Publikum. Der einzige Wermutstropfen dabei sei laut Schröder gewesen, „dass wir ihn erst so spät entdeckt haben“. Am 8. Mai kommt er wieder. Dritter Nachholtermin aus der verunglückten Saison 19/20 ist am 28. Mai 2021 das Gastspiel von Sia Korthaus mit ihrer „Lust auf Laster“. Den krönenden Saisonabschluss gibt am 12. Juni die „Pflägeparty“ mit einem „Best of 10 Jahre“ von Sybille Bullatschek. Zehn Mal spielte sie bereits ihre Programme auf der kleinen Bühne und ist damit wohl die „Pflägerin“ der Syker Herzen geworden.

Der Kartenvorverkauf ist angelaufen, es gibt Tickets unter www.syke.de. Bei Interesse oder Fragen zu den Buchungen stehen das Bürgerbüro und die Stadtbibliothek zur Verfügung unter 0 42 42 / 16 43 12 oder / 16 43 10 oder / 16 42 35. Oder per E-Mail unter theater@syke.de.