Multi-Kulti am Tisch: Vom Beamer projizierte Hintergründe sorgten für ein passendes Ambiente in den Szenen. (INGO MOELLERS)

Syke. Im Syker Theater konnten sich die Zuschauer am Freitagabend auf ein unterhaltsames Boulevardstück freuen. Für die hiesige Bühne stand die Adaption der Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ nach dem gleichnamigen Spielfilm von 2014 auf dem Spielplan.

Der Vorhang geht auf und das Publikum wird mittels turbulenter Hochzeitstänze in die spezielle Familiensituation, die in der gutbürgerlichen Mittelschicht der französischen Gesellschaft angesiedelt ist, fröhlich eingeführt. Die drei jung verheirateten Töchter (Isabelle, Michelle und Adèle) haben gemäß dem globalen multikulturellen Zeitgeist ihren Eltern Claude und Marie Verneuill adäquate Schwiegersöhne präsentiert. Und zwar den Araber Abderazak, den Chinesen Chao Ling und den jüdischen Abraham.

Die eingängige Musik des Komponisten Christian Auer unterstreicht konkret die kulturelle Verschiedenheit. Im weiteren Verlauf der Handlung fügen sich die Klänge und die neuartige Zusammensetzung der Instrumente zu einer „One Worldmusic“, um die Eine-Welt-Thematik hervorzuheben. Zudem erweist sich die Bühnentechnik im positivsten Sinne als funktionell. Die wechselnden Handlungsorte werden bildhaft an die Rückwand der Bühne projiziert, beispielsweise das Landhaus der Verneuills in der Provinz oder Lauras Dachwohnung in Paris. So ist es den interessierten Betrachtern möglich, die neue Situation unverzüglich und inhaltlich angemessen in der zügigen Handlungsabfolge zu erfassen.

Für Vielfalt – aber mit Franzosen

Für den offensichtlich schwer gebeutelten Claude, sehr authentisch von Ralf Nowak dargestellt, schwinden alle Hoffnungen, als seine vierte, jüngste Tochter Laura Charles als ihren Bräutigam vorstellt, einen Afrikaner. Nun glaubt der gut situierte Franzose, sich in einer verkehrten Welt wiederzufinden: „Ich bin für Vielfalt, und das ist genau mein Problem! Unter meinen Schwiegersöhnen ist nicht ein einziger Urfranzose, nicht mal ein Korse! 100 Prozent Fremde!“ – Stur konstatiert er, so stelle sich das Gegenteil von Vielfalt dar! Der konservative Vater kann die tatsächliche Vielfalt innerhalb seiner Familie nicht akzeptieren. Er mag diese Schwiegersöhne einfach nicht. Familienfeste wie die Beschneidung des Enkels oder das gemeinsame Weihnachtsfest sind ihm ein Gräuel.

Seine Ehefrau strebt allerdings nach familiärer Harmonie. So gelingt es ihr wieder und wieder, die Familie kurzfristig zu „vereinen“. Jede Zusammenkunft birgt jedoch ihr eigenes interkulturelles Konfliktpotential. Rassistische Vorurteile sind erwartungsgemäß allgegenwärtig und werden unüberhörbar, schauspielerisch mit viel Schwung, von allen Beteiligten formuliert. Doch selbst Marie, Mona Perfler als kompetente Partnerin, fürchtet ein Scheitern. In ihrer Not wendet sie sich an einen Psychologen und versucht, ihre eigenen vorurteilsgeprägten Ängste in den Griff zu bekommen. In typischer Frauenmanier, ließe sich sagen, diagnostiziert sie sich selbst: „Ich nahm meine irrationale Angst vor Feldmäusen und übertrug sie auf Fremde.“

Außerdem fühlt sich nicht nur Monsieur Verneuill in seiner Ehre gekränkt. Auch Charles‘ Vater, von Félix Kama adäquat gespielt, ist unzufrieden mit der Entscheidung seines Sohnes, eine „Weiße“ zu heiraten. Einig scheinen sich die Kontrahenten in der Art und Weise der Hochzeit: Sie soll traditionell sein! Allerdings sind die Traditionen doch recht unterschiedlich. Eine weitere überraschende Gemeinsamkeit: Jeder sieht sich als „Gaullist“ an. Das ist wiederum eine Frage der Interpretation. Die Lacher sind so bei den Zuschauern vorprogrammiert. Des Weiteren bezeugt der häufige Szenenapplaus, der die gesamte Aufführung begleitet, die freundliche Begeisterung der Zuschauer.

Dass es gelingt, eine aktuell gesellschaftlich brisante Thematik in diesem Gastspiel komödiantisch umzusetzen, ist dem Autor und Regisseur Stefan Zimmermann zu verdanken, aber insbesondere den agilen Schauspielerinnen und Schauspielern. Sie nehmen ihre Rollen ernst. Ihnen obliegt es, den Kontakt zum Publikum aufzubauen. Sie beanspruchen, mit Hilfe ihrer Rolle und Spielfreude nicht allein den Humor als tragendes Element zu aktivieren, sondern gleichzeitig zur individuellen Reflexion zu motivieren.

Die notwendige Voraussetzung dafür – befreiendes Lachen nach Herzenslust über rassistische Vorurteile – ist vom Publikum umgesetzt worden. Aber ob die Leichtigkeit des Stückes und die humorvolle Spiegelung stereotyper Verhaltensweisen zum Nachdenken anregen, entscheidet noch jeder für sich. Gleichwohl signalisiert das Publikum offenkundige Zustimmung: Die Aufführung habe Spaß gemacht, sie sei gelungen und letztlich komme sie doch auch an den Film heran. Auf jeden Fall sei „das Thema der Zeit getroffen“ worden. Dass die Komödie „die einzige mögliche dramatische Form“ sei, „das Tragische auszusagen“, wusste ja bereits Dürrenmatt.

Die Syker Initiatoren des Theaters hätten sich vermutlich ein volles Haus gewünscht. Doch angesichts der Ausstrahlung des Kinohits in der ARD vor einigen Wochen ist das wohl nicht möglich gewesen.