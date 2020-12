Norbert Tilger

Tief durchatmen

Tobias Denne

Mithilfe seiner Bienenvölker bietet Imker Norbert Tilger eine Wellness-Therapie in seinem Bienenhaus in Katenkamp an. Die Kunden atmen dabei die Luft aus den Stöcken. Das soll bei Atemproblemen helfen.