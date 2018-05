Sieh mal einer an: Inken Otto (links) hilft Eva Wohlers mit dem Rollator über die Rampe. (Janina Rahn)

Syke. Das hat wohl schon jeder Teilnehmer am Straßenverkehr einmal gesehen. Ein Senior steht mit seinem Rollator vor einer kleinen Kante. Er rüttelt an seinem Gefährt, geht zurück, nimmt Anlauf – und scheitert erneut. Letztlich hebt er den Rollator an und wuchtet ihn über das Hindernis. Eine Szenerie, bei der Inken Otto eine Gänsehaut bekommt. Die Ergotherapeutin aus Heiligenfelde hält für die Verkehrswacht Grafschaft Hoya Vorträge über den Umgang mit Rollatoren. Hochheben geht ihrer Meinung nach gar nicht. „Dafür ist das Gerät zu schwer. Und außerdem fehlt Ihnen dann die Sicherheit, die das Gerät Ihnen ja geben soll.“

Premiere im Syker Gemeindehaus. Fast 40 ältere Damen und Herren sitzen an gedeckten Tischen. Die Tassen sind noch nicht abgeräumt, da geht es schon los. Pastorin Albertje van der Meer stellt Inken Otto kurz vor, die der Arbeit mit dem Mikrofon eine freundliche Absage erteilt und loslegt. Tipps und Tricks will sie verraten. Und sie beginnt mit dem Menschen. „Wichtig ist die Haltung“, erklärt sie. „Wenn Sie gerade stehen und die Arme einfach hängen lassen, dann müssen die Griffe in Höhe der Handgelenke sein.“

Dann seien die Arme beim Gehen leicht gebeugt, aber der Rücken gerade. Das schütze vor Schmerzen. Zudem sollten sich die Füße beim Gehen zwischen den Reifen bewegen. Auch das garantiere eine aufrechte Haltung. „Die meisten gehen vornübergebeugt. Wie auf einer Sprungschanze.“

Ebenfalls wichtig: die Erkennbarkeit. Reflektoren seien eingebaut, weiß Inken Otto. Wenn‘s nach ihr ginge, würde jeder Rollator mit Licht und einer Klingel nachgerüstet. Auch eine Warnweste hält sie für extrem sinnvoll, „vor allem abends im Dunkeln im Herbst“. Pflichtprogramm am Rollator: Stockhalterung, Bremsen, Schloss und Sitzbrett. Auch für einen Korb spreche vieles. Eine aus dem Publikum gewünschte Bierdosenhalterung „würde ich gerne erfinden“.

Es folgt: der praktische Teil. Inken Otto hat eine Rampe dabei, baut einen Slalomparcours auf und eine Kurve aus Pylonen. Sie beginnt mit dem anfänglich genannten Szenario und verrät „einen netten Trick“. Vor der Kante ein Stückchen rückwärts fahren. Bremsen anziehen, den Rollator nach hinten ankippen und ihn mit schleifenden Bremsen sanft vorwärts fallen lassen. Schon stehen die Vorderräder auf dem Gehweg, der Bordstein ist überwunden. Faszinierte Stille im Saal. Auch für das Wenden hat Inken Otto einen Tipp: rechte Bremse anziehen und herumschieben. Oder halt die linke Bremse drücken. „Die Bremse ist das A und O.“ Auch beim bergab fahren. „Bremse leicht anziehen, sonst läuft er weg.“ Eva Wohlers ist die Erste, die sich in den Parcours traut. Nach einer Weile wird sie immer sicherer. „Das ist alles eine Frage der Übung“, sagt Inken Otto. Und eine Frage des Materials. Die Expertin empfiehlt, im Sanitätshaus zu kaufen. „Im Supermarkt mag der Rollator billiger sein, aber dort gibt es niemanden, der Sie berät.“ Im Sanitätshaus sei auch so eine Art Tüv für den Rollator möglich. „Gehen Sie damit bloß nicht zum Fahrradgeschäft.“

Frieda Fleischer (82) kennt die Arbeit mit dem Rollator „schon von meinem Mann“. Sie geht immer zu Fuß vom hinteren Ende der Hauptstraße bis zum Gemeindehaus. Das sei mit Rollator kein Problem. Aber im Bus oder im Zug sei das nicht immer einfach. „Ich hoffe dann auf das Gute in meinen Mitmenschen“, sagt sie. Eine Rampe herauf habe sie es vor der Schulung nicht geschafft, „ich habe den Rollator dann herübergehoben“. Das wird sie nun nicht mehr machen. „Aber zum Tüv muss ich mal.“

Albertje van der Meers Gesichtsausdruck nach Ende der Schulung war ein freudiger. „Ich habe die Rollatorschulung irgendwo im Landkreis Diepholz mal gesehen und sie hierher geholt.“ Das so viele Interessierte gekommen sind, freut sie. „Es sind diesmal auch Menschen hier, die sonst nicht dabei sind.“