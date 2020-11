Die Führerhäuser der Lkw wurden bei den Zusammenstoß zertrümmert. Ein Fahrer wurde schwer, der zweite tödlich verletzt. (Christian Butt)

Nach einem schweren Unfall mit zwei Lastkraftwagen musste die Bundesstraße 6 zwischen Bruchhausen-Vilsen und Syke-Heiligenfelde im Landkreis Diepholz mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilt, stießen am frühen Abend gegen 17.15 Uhr ein Lkw mit niederländischem und ein Lkw mit Diepholzer Kennzeichen auf gerader Strecke frontal zusammen. Der 41-jährige Fahrer des Diepholzer Sattelzuges wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Bremer Klinik gebracht, der 63 Jahre alter Fahrer des niederländischen Lkw erlitt tödliche Verletzungen. Nähere Angaben zu den Fahrern machte die Polizei am Abend nicht.

Zeugenaussagen zufolge war der Diepholzer Sattelzug in Fahrtrichtung Nienburg unterwegs, als er vor der Abzweigung nach Bruchhausen-Vilsen nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem entgegenkommenden Lkw zusammenstieß, erläuterte Polizeisprecher Thomas Gissing auf Nachfrage. Die beiden Lkw seien genau auf Fahrerhöhe kollidiert. Die Unfallstelle habe einem "Trümmerfeld" geglichen. Weitere Verkehrsteilnehmer seien aber nicht zu Schaden durch herumfliegende Trümmerteile gekommen.

Die Unfallursache ist bislang unklar. Die Polizei hat die beiden Sattelzüge sichergestellt und einen Sachverständigen zur Klärung hinzugezogen. Auch zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen.

