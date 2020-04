Eigentlich sollte die Lücke im Gleis in Asendorf bereits geschlossen sein. Zurzeit steht die Baustelle allerdings wegen des Coronavirus still. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Wie so viele andere traditionelle Osterereignisse wird auch bei der Museumseisenbahn in Bruchhausen-Vilsen aufgrund des Coronavirus etwas abgesagt: die Osterfahrten. Alljährlich seit 20 Jahren konnten Freunde der Muselbahn – wie sie liebevoll bei Mitgliedern des Vereins und im Ort genannt wird – Ostersonntag und –montag mit dem historischen Triebwagen vom Bahnhof Bruchhausen-Vilsen nach Heiligenberg und zurück fahren. Um endlich wieder der Leidenschaft für historische Eisenbahnen frönen zu können nach der Winterpause. Oder auch, um mit dem Nachwuchs die vom Osterhasen versteckten Eier rund um den Bahnhof Heiligenberg zu suchen. Dieses Jahr wäre es am 12. und 13. April soweit gewesen, doch: In diesem Jahr fällt das aus. Auch Besichtigungen der Fahrzeughalle und der Werkstatt sind derzeit nicht möglich.

Inwiefern der langjährige offizielle Saisonstart am 1. Mai stattfinden wird, kann Gunther Meckmann vom Vorstand des DEV (Deutscher Eisenbahn-Verein) bislang nicht einschätzen: „Eigentlich machen wir uns ja als Ehrenamtliche rund drei Monate vorher an die Arbeit, um alles technisch auf den bestmöglichen Stand zu bringen, zu renovieren, restaurieren, reparieren, was bei unseren alten Schätzchen ja öfter dran ist.“ Dazu zählen neben den Fahrzeugen selbstverständlich auch die Strecke, die Gleise, die Schienen und alles drumherum. Dafür ist die Gleisbaurotte zuständig. Regelmäßig wird alles abgegangen und geprüft, manchmal auch verschlissene Teile ausgetauscht. Auf der mehr als 100 Jahre alten und acht Kilometer langen Strecke mit ihren acht Bahnhöfen und Haltepunkten führen die ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder in den Sommermonaten normalerweise einen historischen Kleinbahnbetrieb vor. Es verkehren Dampfzüge und Triebwagen und es finden viele Sonderveranstaltungen zu verschiedenen Themen statt. Außerdem vermitteln Sonderausstellungen zusätzliche Aspekte des vormaligen Kleinbahnbetriebes

Da ist aber seit den gesundheitspolitischen Vorgaben der Bundesregierung Anfang März alles auf Eis gelegt. So bestehe laut Meckmann letztlich noch eine Schienenlücke von circa 200 Metern in Asendorf. „Da haben wir schon einiges gemacht, im Winter war die Rotte sehr aktiv und hat mehr als 600 Meter bearbeiten können – aber es müssen unter anderem bei der aktuellen Lücke noch Schwellen gelegt werden und Schienen, ein Kieswagen zum Einschottern muss drüber und dann die Stopfmaschine, denn alles unterliegt ja den gesetzlichen Vorgaben in Sachen Gefährdung und Sicherheit“, sagt er.

Wenn sie wieder ran dürfen, die ehrenamtlichen Rottenarbeiter, könnte alles innerhalb einer guten Woche erledigt sein. Aber wann das ist, darüber weiß man beim DEV eben nichts Genaues. Da muss man wahrscheinlich bis irgendwann nach Ostern neue Entscheidungen der Bundesregierung abwarten.

Allerdings ist auch hier, wie bei vielen anderen Einrichtungen, für den Vorstand mittlerweile schon ein Zustand von starker Besorgnis eingetreten. Der mehr als 1000 Mitglieder zählende Verein ist neben den Mitgliedsbeiträgen weitgehend von den Einnahmen der Fahrten und Spenden abhängig. Denn man sorgt für eine einzigartige Fahrzeugsammlung von fast 100 regel- und meterspurigen, größtenteils betriebsfähigen Kleinbahn-Fahrzeugen. Also sechs Dampflokomotiven, vier Triebwagen, vier Diesellokomotiven und mehr als 70 Personen-, Güter- und Bahndienstwagen unterschiedlicher Bauart. Einbrüche in dieser Krisenzeit sind absehbar und so werden die Finanzen knapp.

Hoffnung für den 1. Mai

Umso mehr hoffen die Mitglieder auf die große Saisoneröffnung am 1. Mai. „Falls wir alles schaffen – sonst wird es erstmal nur normaler Fahrbetrieb, und das große Programm machen wir dann möglicherweise an Pfingsten“, schaut Meckmann hoffnungsvoll auf den Juni. Der Verein verlautbart aber: „Damit in diesen Zeiten nicht noch vermeidbare Wege zur Rückabwicklung der Fahrkartenkäufe entstehen, haben wir uns dazu entschlossen, die bereits verkauften Karten innerhalb unserer Saison vom 1. Mai bis 3. Oktober für eine Fahrt in unseren Dampfzügen auf der Gesamtstrecke von Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf und zurück anzuerkennen. Wir hoffen sehr, dass Sie damit ihren geplanten Osterausflug nach Bruchhausen-Vilsen nachholen können, wenn die Corona-Krise überstanden ist.“