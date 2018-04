Bruchhausen-Vilsen. Harmonie – ein Wort, das oft mit einer heilen Welt assoziiert wird. In unserer Zeit gehört es zu den aussterbenden Wörtern, und hat im täglichen Sprachgebrauch eher Seltenheitswert. Beim Bruchhausen-Vilser Bürgerverein Harmonie findet es sich hingegen noch im Namen. Hauke Sander, neuer erster Vorsitzender des Vereins, der im nächsten Jahr 150-jähriges Bestehen feiert, sagt: „Es gab durchaus schon Überlegungen, ob das Wort gestrichen werden sollte.“

Beim Blick in die Gründungsstatuten von 1869 hatte es einen hohen Stellenwert. Geselligkeit, gemeinsame Erheiterung und Verschönerung des Lebens ist der Zweck des Clubs, aber es sollen auch ernste Situationen bereinigt, Patriotismus und Sinn für Gemeinnützigkeit gefördert werden, heißt es da. Lag die Ausrichtung des jährlichen Bürgerballs in den Anfängen noch im Fokus, wandelte sich kontinuierlich das Ansinnen der Mitglieder dahingehend, neben der Geselligkeit öffentliche Bürgerbelange zu vertreten – zum Wohle aller. Die vollständig vorliegenden Protokolle seit der Gründung zeigen: Bürgermeister, Ratsherren, Gemeindedirektor drückten sich nicht davor, sich bei der jährlichen Bürgerversammlung, bis heute immer am ersten Sonnabend im Januar, den Fragen und Sorgen der Bürger zu stellen. „Da wurde von jeher Tacheles geredet, , und es ging auch schon manches Mal hoch her, wie nachzulesen ist“, weiß Sander. „Traditionen wurden gepflegt bei diesen Zusammenkünften, ohne den Blick in die Zukunft zu vernachlässigen.“

14 Jahre war Ludwig Konrad Vorsitzender des Vereins. Mit Hauke Sander, Jahrgang 1970, gibt es einen Generationenwechsel. Der studierte Architekt arbeitet in Bremen in der Senatsstelle für Umwelt, Bau und Verkehr und ist mit Energie- und Klimaschutz-Szenarien befasst. Er wohnt in einem Haus, das seine Vorfahren nach einem Großbrand in Vilsen 1791 von der Unterweser an diesen Platz transportierten und aufbauten. Auch hier liegen Vergangenheit und Zukunft dicht beieinander. Auf einem Brett im Eingang steht als Schnitzarbeit: Ein freier Mann auf freier Scholle. Das dokumentiert Selbstbewusstsein und ist wohl auch ein Ausdruck, seine Meinung kundzutun und im übertragenen Sinn Verantwortung zu übernehmen. Sanders Vater Horst hatte in den 1980er-Jahren den Vorsitz inne. Sein Sohn spürte den Geist des Vereins von Kindesbeinen an. Im Sinne aller ist sein Bemühen, der Überalterung gegenzusteuern und junge Mitglieder für die Belange von Bürgern vor Ort zu interessieren. Bei einem Vereinsbeitrag von neun Euro im Jahr dürfte der finanzielle Aspekt keine Hürde bedeuten. Der Bürgerball ist inzwischen durch ein gemeinsames Essen ersetzt worden.

Im Bestreben, neue Mitglieder zu interessieren und zum Beitritt zu bewegen, stehen in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen an. Im Frühsommer wird es in Zusammenarbeit mit dem Kunst- und Kulturverein und dem Verkehrs- und Verschönerungsverein eine Fotoausstellung im alten Gaswerk geben. „Mehr als Worte dokumentieren alte Aufnahmen aus dem Fundus des Vereins Werdegang und Veränderung im Ort“, sagt Sander. Speziell Neubürger werden am 21. April eingeladen, ab 16 Uhr mit Manfred zum Hingst als Nachtwächter vom Engelbergplatz aus, eine Führung durch den Ort zu machen. Am 12. Mai ab 10.30 Uhr ist es dann Harald Kindermann, der hinter die Kulissen der Museumseisenbahn führt.

Große Hoffnung setzt Sander auf den Bürgerstammtisch, der neu etabliert wird. In lockerer Atmosphäre soll sich künftig an jedem ersten Dienstag im Monat – wie auch heute – um 19.30 Uhr im Gasthaus „Zum Treppchen“ in der Brautstraße in Vilsen getroffen werden. Gleichgesinnte, die Probleme anpacken, erörtern und versuchen wollen, zu Lösungen zu kommen, sind laut Sanders hier richtig. Wobei der Geselligkeitsfaktor selbstverständlich nicht unterschätzt werden soll. Auch ein Blick auf die Internetseite www.bv-bv.de mit der Vereinsgeschichte und Fotos aus Bruchhausen-Vilsen und der Umgebung lohnt sich. Die lange Vereinsgeschichte zeigt: „Die da oben“, wie Politiker oft tituliert werden, können durch Volkes Stimme bei der Bürgerversammlung immer mal mit Tatsachen konfrontiert werden, die zum Umdenken führen. Und Harmonie, um Ziele zu erreichen, ist in vielen Belangen ein erstrebenswerter Partner.