Twistringen. Ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in Twistringen entstanden. Der Fahrer eines Transporters fuhr am Freitag auf der Bundesstraße 51 in Mörsen auf einen Bus auf, der in Richtung Diepholz unterwegs war. Der 30-jährige Verursacher flüchtete vom Unfallort in Höhe der Lindenstraße, teilt die Polizeiinspektion Diepholz weiter mit. Später ermittelte ihn die Polizei und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.