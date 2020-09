Was für ein Zirkus: Auf dem Gelände der Freudenburg in Bassum schert der 15-jährige Alexander Janjatovic ein Schaf. (Michael Braunschädel)

Bassum. Wolle ist ein nachwachsender Rohstoff. Er wird seit dem vierten vorchristlichen Jahrtausend verwendet und besitzt trotz Kunstfasern und Baumwolle bis heute in der internationalen Wirtschaft eine große Bedeutung. Jährlich werden weltweit 2,2 Millionen Tonnen Wolle produziert, 8000 davon in Deutschland. Trotzdem ist vielen die Bedeutung des Produktes nicht mehr bewusst. Für Susanne Schmid die Motivation, einen ersten Wollzirkus in Bassum zu organisieren.

Die Besucher konnten am Wochenende auf dem Gelände der Freudenburg alle Schritte der Wollherstellung kennenlernen. Die beginnt bei der Schafschur. Lediglich der nächste Schritt, nämlich das Waschen, Kämmen oder Kadieren, Bleichen oder Färben wurde nicht demonstriert. Aber das Spinnen der Wolle konnte beobachtet werden, und zwar bei den Frauen vom Spinnclub von Syke und umzu.

Seit 40 Jahren gibt es diesen Club, und Ingrid als ältestes Mitglied mit 85 Jahren saß neben ebenfalls Ingrid, die mit 35 Jahren das jüngste Mitglied ist. Die beiden ließen eifrig ihre Spinnräder laufen und produzierten Wollfäden. „Ich bin zur Spinnerei gekommen, weil ich selber Schafe habe und die Wolle verwenden wollte, anstatt sie als Sondermüll zu entsorgen, erzählt die jüngere Ingrid.

So ist auch Heidi Winkler aus Staffhorst zu ihrem Hobby gekommen: dem Filzen. „Ich konnte das nicht mehr mit ansehen, wie mein Nachbar die Wolle seiner Schafherde immer einfach weggeworfen und entsorgt hat." Also hat sich Winkler mit der Technik des Filzens vertraut gemacht: „Ich bin Autodidaktin, aber mittlerweile gebe ich sogar Seminare im Filzen“, erzählt die Staffhorsterin. An ihrem Stand zeigt sie die Endprodukte: fantasievolle Anhänger aus Filz, Schalen, Hüte, Taschen und mehr, die sie seit zehn Jahren fertigt und auf regionalen Märkten anbietet. Man unterscheidet übrigens zwei Arten des Filzen: das Nassfilzen und das Filzen mit der Nadel.

An Susanne Schmids Stand konnten sich Gäste dann auch gleich mal an der Technik des Nassfilzens versuchen. Mit Seife und Wasser und natürlich Wolle fertigten zwei Kundinnen ihr erstes Filzwerk, unterstützt von Schmid, die hilfreiche Tipps gab. „Ich kenne ganz viele Leute, die mit Wolle zu tun haben, da ist die Idee für diesen Wollzirkus entstanden“, so Schmid.

Eine andere Verarbeitungsmöglichkeit von Wolle ist das Weben. Gisela Niehlsen stellte den Gästen selbst gebaute kleine Webrahmen zur Verfügung, die damit dann Wandbilder fertigen konnten. Niehlsen ist es wichtig, dass das alte Handwerk des Webens erhalten bleibt. Deshalb freute sie sich über die neunjährige Kira, die bunte Wollfäden verwebte, was nicht ganz ohne Tücke ist, denn wird nicht auf den richtigen Anfang geachtet, ist der Faden auch schnell wieder draußen.

Jutta Schröder aus Bruchhausen-Vilsen hat sich dem Häkeln verschrieben. Sie häkelt mittlerweile sogar ihre Gedanken, schafft Kunstwerke mit politischen Botschaften. So findet sich auf einem ihrer Werke auch Donald Trump, dem ein Feuer aus Wollfäden sprichwörtlich Feuer unter dem Hintern macht, wie Schröder erläutert.

Tina Hinnenkamp ist extra aus Wardenburg gekommen, um Bassums ersten Wollzirkus zu besuchen: „Ich habe zu Hause Schafe, Rotländer und Brillenschafe. Wir verarbeiten quasi alles vom Schaf, scheren selbst, bearbeiten die Wolle dann." Die fertig gesponnenen Stränge oder die Märchenwolle zum Basteln oder die Heilkissen und auch Stücke aus Gotland-Wolle können Kunden dann bei ihr, in Tinas Schatzkiste, kaufen.

„Wir waren letztes Jahr auf Gotland, das sind ganz besondere Schafe“, merkt ein Zuhörer an und teilt damit die Meinung von Sabine Boudjakdjion. Seit 2006 züchtet sie die vom Aussterben bedrohten Gotländer Pelzschafe in der Nähe von Stolzenau. „Wir wollten eine Rasse haben, die tolle Wolle hat, lecker schmeckt und leicht zu halten ist und sind so auf die Gotlander Pelzschafe gekommen.“ An ihrem Stand kann man die weiche Wolle und die schönen Felle bewundern, die mit einer speziellen Pflanzengerbung behandelt werden. „Wolle ist ein traumhaftes Produkt“, sagt die engagierte Züchterin und kann auch die Frage beantworten, warum das Naturprodukt Wolle nicht in der Biotonne entsorgt werden kann. „Wolle braucht viel zu lange, fast ein Jahr, bis sie verrottet."

Nach einer Weile haben sich etliche Besucher versammelt, um dem jungen Schafscherer Alexander Janjatovic zuzusehen. Der erläutert, dass man nicht alle Wolle verwenden kann. Die am Bauch und an den „Taschen“ sei unbrauchbar und minderwertig.