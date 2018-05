Nur alle zwei Jahre, hier 2016, stellen an beiden Pfingsttagen Künstler im Kurpark Bilder, Skulpturen, Installationen und Objekte aus. (Udo Meissner)

Bruchhausen-Vilsen. Die Veranstaltung Kunst im Park in Bruchhausen-Vilsen steht in diesem Jahr unter dem Motto Träume. „Der Kurpark verwandelt sich Pfingsten wieder in die große Open-Air Galerie im Norden“, sagt Patrick Gehrke vom Tourismusservice Bruchhausen-Vilsen. 20 Künstler aus dem regionalen und überregionalen Raum stellen dort an den beiden Pfingsttagen, 21. und 22. Mai, von 11 bis 18 Uhr ihre Bilder, Skulpturen, Installationen und Objekte aus. Nicht nur Bildende Kunst, sondern auch Musik und Aktionen für Kinder erwartet die Besucher. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

„Der Kurpark in Bruchhausen-Vilsen mit seiner Vielfalt an Bäumen, Sträuchern und bunten Beeten lädt nicht nur zur Erholung ein, sondern bietet auch das richtige Ambiente für Musik- und Kunstveranstaltungen“, heißt es vom Tourismusservice des Luftkurorts. Und so lädt dieser alle zwei Jahre Künstler ein, ihre Werke in der frühlingshaften Natur des Parks zu zeigen. Das Besondere: Die Künstler sind alle vor Ort, erzählt Gehrke. „Sie stehen für anregende Fragen und interessante Gespräche jederzeit zur Verfügung.“

Aquarelle und a cappella

Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann eröffnet am Pfingstsonntag um 11.15 Uhr die Veranstaltung. Für Kinder bietet Kunst im Park am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Malerei in Acryl und Collagentechnik zum Thema Traumwelten an. Von 14.30 Uhr bis 16 Uhr spielt Gertraude Büttner. „Sie wird die Besucher mit ihren Harfenklängen zum Träumen einladen“, sagt Gehrke.

Am Pfingstmontag beginnt die Ausstellung um 11 Uhr, und wieder gibt es auch ein Angebot für die jungen Besucher: „Kinder können sich den ganzen Tag vom Atelier Boujnah schminken lassen“, kündigt Gehrke an. Um 14.30 Uhr betritt dann die Band „Aquabella“ die Bühne im Kurpark und spielt ein ungefähr zweistündiges Konzert „mit großen Balladen und berührenden Gesängen“, wie es in der Ankündigung heißt. Seit mehr als 20 Jahren ist das A-Cappella-Quartett auf nationalen und internationalen Bühnen unterwegs: in Russland, Frankreich, Österreich, Italien, Belgien und der Schweiz.

In der Musikpause, gegen 15 Uhr, ist die Prämierung und Vergabe der Kunstpreise geplant. Die Kunstpreise werden in diesem Jahr von Vilsa Brunnen, der Kreissparkasse Syke und der Firma Holthus und Lange gesponsert. Essen und Getränke bietet an den Tagen Deubels Küche aus Asendorf an. Weitere Informationen zu Kunst im Park erteilt der Tourismusservice, am Bahnhof 2 in Bruchhausen-Vilsen. Dieser ist erreichbar unter der Telefonnummer 0 42 52 / 93 00 50 oder per E-Mail an tourismus@bruchhausen-vilsen.de. Auf der Internetseite www.bruchhausen-vilsen.de des Tourismusservice gibt es zudem auch alle wichtigen Informationen zu der Veranstaltung.