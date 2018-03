Sind fleißig dabei: Astrid und Christian Kropp bedienen ihre Kunden in dem neuen Gastraum. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Licht durchflutet den Eingangsbereich. Das Ständerwerk ohne gemauerte Fächer lässt den Blick frei in die Gasträume rechts und links schweifen. An dunklen Tischen kann auf grauen Polsterstühlen Platz genommen werden, getreu dem Motto des Hauses: treffen, trinken, tafeln. Zwei petrolfarbene Sessel im Eingangsbereich laden ein, sich niederzulassen, dem wieder freigelegten Kamin gegenüber, in dem locker arrangiert eine Anzahl weißer Stumpenkerzen flackern. Von hier kann Christian Kropp zugeschaut werden beim Mixen eines Tia Tropicals oder eines alkoholfreien Ipanema mit Maracujasaft und Ginger Ale. „Cocktails zu mixen ist meine Leidenschaft“, verrät er und lässt den Shaker tanzen.

„Kzwei“ heißt das neu eröffnete Lokal von Astrid und Christian Kropp am Engelbergplatz 1 in Bruchhausen-Vilsen. „Dieser Name schwirrte meiner Frau schon lange im Kopf, falls wir uns mal selbstständig machen“, erklärt Kropp. Beide haben langjährige Erfahrung im Gastronomiebereich. Sie arbeitet allerdings zurzeit noch zweieinhalb Tage in Bremen beim Internationalen Bund. Bis 1928 war das Haus mitten in Vilsen das Domizil der drei Bürgermeister am früheren Zentralplatz, der ihnen zu Ehren später umbenannt wurde: Jo-hann, Fritz und ein weiterer Johann namens Engelberg. Mit der Umgestaltung der Räume durch die neuen Pächter hat das Haus seinen Charme zurückgewonnen. Jetzt ist wieder etwas vom Ursprung des Inneren zu ahnen, das auch einmal kaiserliches Postamt war. Eine Nachfahrin der Engelbergs in Hoya hat wohl ein Gemälde, das eine Postkutsche vor dem Haus zeigt.

Aber auch andere Aktivitäten gab es dort schon. Zur Eröffnung überreichte ihnen ein Bekannter das Kassenbuch aus den 1950er-Jahren des Schmuckhändlers, der einmal hier ansässig war. Es soll demnächst einen Ehrenplatz in einer Vitrine bekommen. Handschriftlich ist festgehalten, dass die Gemeinde Uenzen sechs silberne Kaffeelöffel für 39,50 Deutsche Mark erwarb, ein Schwarmer seine Rechnung nicht beglich und die Umarbeitung eines Traurings in einen Korallenring eine Kundin aus Barbrake 42 Mark kostete. Kropps Vorgänger, Yat Man Dick, genannt Charly, betrieb hier fast 25 Jahre sein China-Restaurant und die Dekoration war dementsprechend Rot und Gold mit geschnitzten Drachen, die sich um schwarze Hochglanzsäulen schlängelten. Im Sommer 2017 schloss das Chinarestaurant. Nach monatelanger Renovierung mit Firmen, Freunden und in Eigeninitiative prangt seit dem 23. Februar über der Tür mit einem geschwungenen "K", auch in der Farbe Petrol, der neue Name. In den renovierten Toilettenräumen ist dieses kursive K in XXXL-Größe als Hingucker unter der Decke angebracht.

Wer nun denkt, der zweithöchste Berg der Erde nach dem Mount Everest, der K2, sei namensgebend, liegt falsch. Richtig ist allerdings, ein Berg von Überlegungen, sollen wir es wagen oder lassen wir es bleiben, trieb das Ehepaar Kropp um, ehe es sich entschloss, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. „Wir haben beide beschlossen, wir zwei Kropps machen das, darum der Name, erklären sie. Eine durchaus originelle Namensgebung, die vorab schon mal neugierig macht. „Während des Umbaus, der uns an die Grenze körperlicher Erschöpfung brachte, kamen mir manchmal Zweifel“, erzählt Christian Kropp. „Sämtliche Leitungen wurden neu verlegt und allein was ich an Schutt und Dekoration alles entsorgt habe, ist unvorstellbar. Auch bis ich eine neue Bleibe für die Fische aus dem Aquarium fand, dauerte es.“

Womit wollen die neuen Gastronomen nun punkten in der wahrlich nicht spärlichen Restaurantlandschaft im Ort? „Wir verstehen uns als eine Mischung aus Lounge, Bar und Bistro“, sagt Astrid Kropp und faltet Servietten, die natürlich auch den Farbtupfer Petrol widerspiegeln. In der Küche mit neuen Geräten wirken ein Koch und eine Küchenhilfe. Vier Servicekräfte wurden eingestellt, um neben dem Ehepaar Kropp die Wünsche im Gastraum mit 60 Plätzen zu erfüllen. Die Speisekarte bietet zum Beispiel eine Möhren-, Apfel-, Kokossuppe, Caesar-Salad, Backkartoffeln mit Rauchlachs oder auch eine Currywurst mit Mango-Chutney. Danach vielleicht ein Schoko-Muffin, um nur einen kleinen Einblick in das Angebot zu gewähren. Geöffnet ist täglich außer dienstags von 17.30 Uhr bis 23 Uhr. Freitags und sonnabends kann man bis 2 Uhr nachts verweilen. Bei sommerlichen Temperaturen wird auch an eine Bewirtung auf dem kleinen Areal vor dem Haus gedacht.