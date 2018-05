Ein wahrer Schauspieler: Der Täter gab sich bisher als Arzt, Nachbar oder Handwerker aus, der unbedingt Geld braucht. (Frank Thomas Koch)

Syke. In sozialen Netzwerken macht die Warnung vor einem Mann die Runde, der Bürgern mit einer ausgedachten Geschichte um Geld erleichtert. So soll sich am Sonnabend an der Straße Bremer Weg ein Vorfall ereignet haben. Der Täter klingelte laut Aussagen der Userin gegen 23.45 Uhr bei einem Bekannten von ihr und habe erzählt, dass er frisch nach Syke gezogen sei und sich ausgesperrt habe. Daher brauche er dringend Geld für einen Schlüsseldienst. Er soll versprochen haben, den selben Betrag gleich am nächsten Morgen zurückzubringen, was aber nicht geschehen ist.

Auf Nachfrage bei der Diepholzer Polizei bestätigte Pressesprecherin Sandra Franke die Aussagen. "Es gibt einen hinreichenden Tatverdacht, dass es sich um einen 33-Jährigen handelt, der im Landkreis Diepholz wohnt und bereits wegen verschiedener Betrugsdelikte in Erscheinung getreten ist", erzählt sie dem SYKER KURIER. Der Polizei liegt aktuell ein Vorfall vor, bei dem der Täter auf diese Weise 50 Euro erhalten hat. Der 33-Jährige wurde bereits vorgeladen und verhört. Aufatmen können Einwohner jedoch nur bedingt, wie Franke anmerkt: "Für 50 Euro wird der Beschuldigte nicht ins Gefängnis kommen, aber es wird zu einer Strafanzeige kommen, die an das Amtsgericht weitergeleitet wird." Da der Täter weiter auf freiem Fuß ist, rät die Pressesprecherin zur Aufmerksamkeit. „Wenn Menschen an der Tür um Geld bitten, sollten Bürger skeptisch sein und Abstand davon nehmen“, sagt Sandra Franke.

Der Täter habe sich zuvor auch bereits als Arzt, Nachbar oder Handwerker ausgegeben. Bei Verdacht auf einen Betrugsversuch wird darum gebeten, umgehend die Syker Polizei anzurufen. Diese ist unter der Nummer 0 42 42 / 96 90 erreichbar.