Das Trinkwasser wird im Bereich Syke, Bruchhausen-Vilsen, Weyhe und in Teilen von Stuhr ab dem 1. Januar teurer. Nicht nur die Wasserversorgung Syker Vorgeest erhöht die Preise, sondern auch der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband. (Vasil Dinev)

Syke-Barrien/Landkreis Diepholz. Das sei nicht angenehm für die Bürger, darüber sei man sich im Klaren. Aber: „Es ist dringend notwendig, dass wir das tun“, sagen Suse Laue und Manfred Cattau. Die Aufsichtsratsvorsitzende des Wasserversorgungsverbands Syker Vorgeest und der Geschäftsführer der Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH (WSV) müssen eine Preiserhöhung zum 1. Januar 2021 ankündigen. Der sogenannte Arbeitspreis, also der Preis für die Menge Trinkwasser, die tatsächlich entnommen wird, erhöht sich für 1000 Liter um 33 Cent, von 1,18 Euro brutto auf 1,53 Euro brutto. Darin bereits enthalten sind 15 Cent durch die Erhöhung der Wasserentnahmegebühr vom Land Niedersachsen.

„Es geht nicht anders, weil das Netz saniert werden muss“, begründet Suse Laue diese Erhöhung. Die rund 1200 Kilometer Rohrnetz mit 33 500 Hausanschlüssen, 3200 Hydranten und 5800 Netzschiebern kommen so langsam in die Jahre. Es sei bei weitem nicht so, dass in den vergangenen Jahren nichts getan wurde, betont Laue. Reparaturen, Sanierungen, Erneuerungen seien Bestandteil der tagtäglichen Arbeit. Hinzu kommt seit einigen Jahren eine stetige Erneuerung. „Stück für Stück“, wie Manfred Cattau sagt. Dazu hat man 2017 ein Rehabilitationsprogramm ins Leben gerufen, bei dem pro Jahr 0,2 Prozent der Netzlänge neben dem alltäglichen Geschäft saniert wird. Das sei vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Trinkwasserversorgung um eine Daseinsvorsorge handele, zu wenig. „Wir wollen nicht in einen Investitionsstau geraten“, macht der WSV-Geschäftsführer deutlich und weist darauf hin, dass bei einer Länge von 1200 Kilometern Rohrlänge im Verbreitungsgebiet Syke, Bruchhausen-Vilsen, Weyhe und Teilen von Stuhr eine komplette Sanierung rund 500 Jahre in Anspruch nehmen würde.

Man müsse nicht unruhig werden, dass die zum Teil noch sehr alten Leitungen im nächsten Jahr reihenweise den Dienst quittieren, beruhigt Cattau. Doch angesichts der Umfänge, der unterschiedlichen verwendeten Materialien, des Alters mancher Leitungen und Anschlüsse, die zum Teil bis in die 1930er-Jahre zurückgehen, müsse man rechtzeitig eine Strategie entwickeln, um die Zukunft der stabilen Trinkwasserversorgung zu sichern. „Das möchten wir nicht auf Kosten künftiger Generationen tun“, so Cattau. Daher sei eine Preiserhöhung nun unumgänglich, um dahingehend künftig mehr Netzleitungen pro Jahr zu sanieren. Allein 2021 umfasst die Erneuerung rund 7,5 Kilometer Rohrleitungsnetz. Hinzu kommt die Sanierung von gut 200 Hausanschlüssen. Dies soll im gesamten Verbreitungsgebiet abschnittsweise erfolgen.

Durch die Erhöhung um 33 Cent pro 1000 Liter Trinkwasser erhöhen sich die Kosten für einen Single-Haushalt um rund 1,47 Euro pro Monat, für einen Zwei-Personen-Haushalt um rund 2,35 Euro und für ein Einfamilienhaus um rund 4,14 Euro. Das haben Mitarbeiter der WSV basierend auf Durchschnittswerten des Kartellamtes ausgerechnet.

In der Erhöhung enthalten ist zudem die Erhöhung der Wasserentnahmegebühr des Landes. Diese verdoppelt sich zum 1. Januar 2021 von 7,5 Cent pro 1000 Liter auf 15 Cent. Bisher belief sich der Anteil der WSV auf 4000 00 Euro pro Jahr. Ab 2021 sind es 800 000 Euro. „Diese Mehrbelastung können wir nicht auffangen“, so Cattau. Ab 2021 fließen diese Gebühren zum großen Teil jedoch in die Finanzierung des Programms „Niedersächsischen Wege“. Das heißt, damit werden wiederum Natur- und Umweltschutzmaßnahmen finanziert, die „letztlich uns allen wieder zugute kommen“, so Suse Laue. Es handele sich also im Grunde genommen um einen „Solidaritätszuschlag für Natur- und Umweltschutz“.