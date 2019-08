25 Jahre Westflügel: André Kubillus, Christa Kröning und Thomas Schwiering sowie die Bewohner laden für Sonntag zum Sommerfest. (Dinev)

Syke. Der Westflügel besteht seit 25 Jahren. Aus diesem Anlass lädt die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft für psychisch kranke Menschen für Sonntag, 25. August, zu einem Sommerfest ein. Von 12 bis 17 Uhr locken Kunst, Kultur, Leckereien und Caféhausmusik aus aller Welt in die ehemalige Jugendherberge an der Nordwohlder Straße in Syke.

Das Trio Loco hat bereits beim Richtfest für Unterhaltung gesorgt, verrät Fest-Organisator André Kubillus.„Und sie haben sofort zugesagt, bei unserem Jubiläum wieder zu spielen.“ Die Palette der Musiker ist vielfältig und reicht einmal um die Welt. Finnischen Tango haben die beiden Musiker ebenso im Repertoire wie transsylvanische Dorfmusik, Jazz Manouche, alte Schlager und Swing-Standards.

Doch nicht nur für den Hörgenuss ist gesorgt, auch die Augen kommen nicht zu kurz. Wer möchte, kann einen Blick in die Werkstätten der Einrichtung werfen. Tischlerei, Papiermanufaktur und Schneiderei öffnen ihre Türen. Was dort hergestellt wird, kann im hauseigenen Laden erworben werden. „Außerdem haben wir alte Möbel und Antiquitäten aufgearbeitet, die in einer Ausstellung zu sehen sein werden“, verrät Kubillus, der nicht nur die hauseigenen Konzerte und Feierlichkeiten organisiert, sondern auch die Tischlerei betreut. Außerdem lockt ein Flohmarkt zum Bummeln und ein großes Kaffee- und Kuchenbüfett. Wer es lieber deftiger mag wird beim großen Grillbüfett fündig. Dort bietet der Westflügel ausschließlich Fleisch aus der hauseigenen Freilandhaltung. Aktivitäten für die kleinen Besucher runden das Programm ab.

„Wir hoffen auf schönes Wetter“, sagt Kubillus angesichts des umfassenden Programms, das im Garten der Einrichtung stattfinden soll. „Aber wir haben auch schon einen Plan B“, versichert Geschäftsführerin Christa Kröning, dass die Besucher keine nassen Füße befürchten müssen.

Mit stürmischen Zeiten kennt man sich bei Westflügel ohnehin aus. Der Verein musste so manches Tal durchschippern, ehe man in Syke einen sicheren Hafen fand. Die Einrichtung war 1994 in Sudwalde von dem Verein Mütter-Kinder-Altenheimathöfe gegründet worden. Dem Verein gehörten zwei Altenheime, in denen nach der Reform der Psychiatrie aufgrund mangelnder Unterbringungsmöglichkeiten auch zahlreiche psychisch Kranke untergebracht worden waren. „Für die sollte ein eigenes Heim geschaffen werden“, erinnert sich Thomas Schwiering, Leiter der Papierwerkstatt und wie die heutige Geschäftsführerin Christa Kröning ein Mitarbeiter der ersten Stunde. Kaum war der Aufbau abgeschlossen wurden die Einrichtungen verkauft an die Refugium-Gruppe. „Das waren heftige Zeiten“, erinnert sich Schwiering an die Anfänge der Einrichtung, die damals noch als Reiterhof nach ihrem Domizil in Sudwalde benannt war. Die fragwürdigen Vorgänge bei der Insolvenz der einstigen Holding beschäftigten deutsche Gerichte bis 2009.

Für den Reiterhof, und seine Bewohner wurde das Verfahren jedoch zu einem Spießrutenlauf. Der Verein konnte die Einrichtung zwar aus der Insolvenzmasse herauslösen und eine gemeinnützige GmbH zum Weiterbetrieb gründen, doch die Immobilie, in denen die Einrichtung untergebracht war, wurde gekündigt. Ende des Jahres 2004 musste innerhalb von acht Wochen eine neue Bleibe für die 33 Bewohner gefunden werden. Als dies nicht gelang, zog man – zum Übergang wie man dachte – in die alte Jugendherberge in Syke ein. Das Gebäude war in die Jahre gekommen. „Es war kalt, dunkel und ungemütlich“, erinnert sich Christa Kröning. Die Fenster waren blind geworden, die Heizung verschlang Unmengen an Öl.

Nicht zuletzt deshalb dachte der Eigentümer, das Jugendherbergswerk Bremen, über einen Verkauf nach. Dank eines Kredits der GLS Bank konnte der Verein das Gebäude schließlich erwerben. Das änderte allerdings noch nichts am Zustand und so machte man sich gemeinsam daran, die Immobilie wieder wohnlich zu machen. „Alle haben mit angepackt“, erinnern sich Schwiering und Kröning. „Die Bewohner, ihre Angehörigen, die Mitarbeiter und die Angehörigen von Mitarbeitern.“ Auch von Amts wegen, von der Stadt Syke, von der Heimaufsicht, habe es jede nur denkbare Unterstützung, gegeben. „Die Unterstützung, mit der wir hier hingetragen wurden, hat unglaublich Kraft gegeben“, ist Christa Kröning dankbar, dass die Einrichtung so ein schönes neues Zuhause gefunden hat.