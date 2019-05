Geübter Gaumentest: Brot- und Brötchenprüfer Michael Isensee probiert professionell. (Janina Rahn)

Landkreis Diepholz/Syke. Vor Michael Isensee ist kein Brot sicher. Der Brotprüfer des Deutschen Brotinstituts nimmt Laib und jede Schrippe genau unter die Lupe, wenn es um die Vergabe des Qualitätssiegels geht. Dabei handelt es sich um eine sensorische Prüfung. Das heißt: Er sieht, fühlt, schmeckt, riecht. Beim Brötchen kommt auch noch hören dazu, den das soll schließlich knuspern, wenn er mit der flachen Hand leicht draufdrückt. Rösche wird das im Fachsprech auch genannt.

Und so saß Isensee am Donnerstagmorgen in der Backstube der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Syke und unterzog 54 Produkte, davon 29 Brote und 25 Brötchen, von neun Betrieben aus der Innung Diepholz-Nienburg seinem kritischen Blick. „Es ist eine freiwillige Selbstkontrolle“, erklärte Isensee. Das Brotinstitut habe bestimmte Kriterien gesetzt, um Qualitätsstandards in der Bewertung zu gewährleisten und eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Doch auch ein Brot, das bei ihm etwa wegen eines zu hohen Säuregehalts durchfällt, könne dem ein oder anderen Kunden genau deswegen schmecken, erklärte er den anwesenden Schülern der Produktionsklassen: „Das Brot ist verkaufsfähig. Das ist der Feinschliff. Wer Produkte bei uns abgibt, will wissen, was er kann.“

Die ließen auch zwei ihrer Brote testen, darunter ein Kürbisbrot. „Als Zopf kennt man das nur aus Bremen“, gab Fachmann Isensee Einblick in die regionale Brotkultur. Ein halbsüßer Teig, den es früher nur zu Erntezeit gab. „Das ist ein schönes Ding“, lobte er, „das ganze Aroma kommt rüber. Das muss man wahrnehmen.“ Das gelte auch für Sorten wie Karotten- oder Bierbrot: „Es muss was hängen bleiben. Ich möchte das entsprechende Aroma haben.“

Typische Fehler

Ganz anders fiel sein Urteil aus, als er eines der Steinofenbrote in die Höhe streckte. „Das ist furztrocken“, erkannte der Kenner gleich. Der Teig werde zu trocken, wenn nicht genügend Wasser genutzt wird. „Dann ist das Brot nach einem Tag alt“, führte er aus. Ein häufiger Fehler, durch den ein Brot allerdings nicht mehr prämiert wird. Mit hartem Teig lasse sich zwar besser arbeiten, weil er nicht so klebe. Dafür sei das Brot dann eben nicht mehr so lange genießbar. „Die Spreu trennt sich vom Weizen, wenn es ein, zwei Tage liegt“, erklärte Isensee. Mit dem Wasser werde dabei an der günstigsten Zutat gespart, die großen Einfluss auf das Endprodukt habe: „Der Folgefehler ist eine sehr dichte Porung und eine fest, trockene Krume.“ Der Kenner achtete auch auf andere Dinge wie die gleichmäßige Bräunung, die Oberfläche, Kruste und Krumen. „Man sieht dem Brot meist von außen an, wie es innen aussieht“, sagte er.

Einen weiteren „Standardfehler“ zeigte Isensee bei den Brötchen: „Oft sind zu viele auf einem Blech.“ Das führe dazu, dass sie zusammenbacken, schnell an Rösche verlieren oder zu schwach gebacken werden. „Dabei befinden sich 80 Prozent des Aromas auf der Kruste“, erläuterte Isensee. Eine der Testbackwaren bezeichnete er als „extrem fluffig“, also mit zu viel Volumen. Warum das stört? „Bei zu grober Porung zieht man alles kaputt, wenn man beispielsweise etwas festere Margarine drauf streichen will“, erläuterte er.

Für ihn gelte es auch immer, auf Trends Rücksicht zu nehmen – und nicht jeder setzt sich durch. Die Weltmeisterbrötchen mit Bestreuung oben mit Sesam und unten mit Sonnenblumenkernen von 1990 etwa habe sich gehalten. „Normal ist da auch noch eine Gewürzmischung drin“, sagte Isensee. Chia-Samen oder zu Beginn dieses Jahres Urgetreide seien in vielen Bäckereien allerdings nur von kurzer Dauer in den Backwaren zu finden. Die Zusammensetzung des Getreides hänge außerdem oft von den saisonalen Wetterverhältnissen ab, das beachte ein guter Bäcker.

Die Ergebnisse der Brotprüfung sind ab diesem Sonnabend auf der Internetseite des Deutschen Brotinstituts unter www.brotinstitut.de zu finden.