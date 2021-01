Seit wenigen Tagen ist der 22-jährige Patrick Bormann der neue organisatorische Leiter des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen. Ihm juckt es in den Fingern, wenn er auf das Jahr blickt. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Patrick Bormann öffnet die Tür. Im Hintergrund der rustikalen Diele sorgt ein Weihnachtsbaum für warmes Licht. Der junge Mann trägt eine Feuerwehr-Uniform, „dabei war ich nie aktiv bei der Feuerwehr tätig“. Mitglied in der Ortswehr Bruchhausen-Vilsen ist der 22-Jährige dennoch schon seit 2007. Und zwar im Musikzug, den er seit sechs Tagen auch leitet. Die Position übernahm er Anfang des Jahres von Klaus Bracht, der das Amt nach acht Jahren abgegeben hatte.

Und? Nie Lust entwickelt, Häuser zu löschen oder ein Feuerwehrauto zu fahren? Der Traum jedes kleinen Jungen ging bisher an Patrick Bormann vorüber. Warum? „Es gab immer andere Hobbys, die Zeit gefressen haben.“ Das Schrauben an seinen drei Oldtimer-Treckern beispielsweise, „das nimmt viel Zeit in Anspruch“. Und natürlich die Musik.

Musik. Im Hause Bormann eine Selbstverständlichkeit. Patrick Bormanns Großvater spielt Saxofon, sein Vater auch, seine Mutter ist für die Begleitung am Akkordeon zuständig. „Es gab immer Instrumente in unserem Haus“, erinnert sich der Filius. Der hat – Jahrgang 1999 – im Jahr 2005 mit der Trompete begonnen, bekam bei unterschiedlichen Lehrern privaten Musikunterricht. 2007 schloss er sich dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen an, erhielt bald Einzelunterricht beim damaligen Leiter Uwe Meyer. „Das hat auch viel gebracht.“ Vor allem, um besser in die Gruppe hineinzuwachsen. Aber auch, weil er damals erstmals komplette Lieder in Notenform vor die Nase bekam.

Auftritte, Personal, Versammlungen

Inzwischen musiziert Patrick Bormann im 15. Jahr in der Feuerwehr-Uniform. Zeit für den nächsten Schritt, für die Leitung. Nun darf sich niemand den 22-Jährigen, der im Arbeitsleben im technischen Außendienst eines Bremer Energieversorgers steht, mit dem Taktstock in der Hand vorstellen. Dafür ist der musikalische Leiter zuständig, Jens Stegemeyer. Bormann ist der organisatorische Leiter, wird zukünftig Auftritte annehmen, das Personal zusammenhalten, Ansprechpartner für die Öffentlichkeit sein und Versammlungen leiten. „Was in so'nem Verein halt so dazugehört.“

Aufregung? Keine Spur! „Dafür bin ich schon zu lange dabei.“ Der junge Mann ist laut eigener Aussage „in diese Aufgabe hineingewachsen“. Der gute persönliche Kontakt zu seinem Vorgänger Klaus Bracht habe dabei geholfen. Kleine Planungen habe er bereits erstellt, nun habe sich halt die Möglichkeit ergeben, offiziell die Leitung zu übernehmen. „Und ich hatte auch Lust dazu. Das Wichtigste ist, dass man Spaß an so einer Aufgabe hat. Man entwickelt sich dadurch ja auch weiter. Ich kann eine Menge lernen.“

Für Patrick Bormann war der Übergang vom Musiker zum Musikzugleiter ein fließender. Dennoch wurde er während der Jahreshauptversammlung auch offiziell gewählt. „Das Vertrauen, das die Mitglieder in mich setzen, macht mich schon stolz“, gibt der gelernte Industriemechaniker zu. „Ich bekomme von allen Seiten Hilfestellung. Und so ein ruhiges Corona-Jahr war für das Einarbeiten wirklich hilfreich.“

Jetzt kann's also losgehen für Patrick Bormann und dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr. Ach nee, zurzeit lähmt ja Covid-19 die Aktivitäten, für die die Musiker im blauen Jackett engagiert werden. Geburtstagsfeiern für ältere Menschen? Im Moment mit Musikzug unmöglich! Frühjahrskonzert? Steht auf der Kippe? Schützenfest? Fraglich! Brokser Heiratsmarkt? Abwarten! Bormann juckt es in den Fingern. „Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht übernehme. Das wäre für alle schlecht. Aber man wächst ja mit den Aufgaben.“

Dazu gehört auch der Übungsbetrieb. Doch nicht einmal der ist zurzeit uneingeschränkt möglich. „Alleine zu üben, ist okay“, findet Patrick Bormann. „Aber in der Gruppe ist es eine ganz andere Sache.“ Auch die Auftritte vor Publikum fehlen. „Das ist schon schade.“ Aber: „Es stand nie zur Debatte, keine Musik zu machen.“