Ingrid Nisse (von links), Gisela Frank und Christiane Behrens haben sich mit den anderen Organisatorinnen vorher umfassend über das WGT-Land Simbabwe informiert. Trotz einer schlechten wirtschaftlichen Lage hoffen die Frauen auf eine bessere Zukunft. (Michael Galian)

Der Weltgebetstag ist in Syke mittlerweile ein fester Bestandteil des Kalenders. „Man nimmt mehr mit, als man reingibt“, findet Monika Walter. „Es gibt sehr viel Kreativität, und der Weltgebetstag ist sehr lebendig“, sagt hingegen Gertrud Frey. Christiane Behrens freut sich, dass „alle mitmachen“. Dieses Jahr wird er am Freitag, 6. März, gefeiert. Wieder haben sich Frauen aus der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde zusammengefunden, um den Tag auch in der Hachestadt vorzubereiten. Damit befinden sie sich in guter Gesellschaft, wird doch weltweit der 6. März gefeiert. Da so ein Weltgebetstag (WGT) aber ein Thema braucht, steht seit Jahren immer ein anderes Land im Fokus. Diesmal haben sich die Organisatorinnen für Simbabwe entschieden.

Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebetstag den Bibeltext aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken ausgewählt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus zu dem Menschen, der seit 38 Jahren am See Bethesda auf Heilung wartet. Die Aufforderung gilt umfassender – auch zur persönlichen und gesellschaftlichen Veränderung. „Mit Gottes Hilfe schaffen wir das“, sagt Christiane Tech von den Organisatorinnen.

Kolonialzeit, Diktatur, Korruption. Simbabwe hat „eine traurige Geschichte“ hinter sich, erzählt Christiane Behrens von den Veranstalterinnen über das gewählte Land. Auch heute ist der Alltag gar nicht so einfach. „Es herrschen bittere Zeiten“, sagt sie angesichts von zahlreichen Demonstrationen, Streiks, überteuerten Lebensmitteln, hohen Benzinpreisen, steigender Inflation oder hoher Arbeitslosigkeit. Wie es üblich ist beim Weltgebetstag der Frauen sammeln Freiwillige Texte und suchen Lieder aus, die am Tag weltweit gesungen und vorgelesen werden. „Die Texte mussten die Frauen vorlegen. Um die Botschaft zu verstehen, muss man zwischen den Zeilen lesen“, empfiehlt Behrens. Es bleibt also kompliziert in Simbabwe, auch Frauen werden immer noch benachteiligt. „Oft werden sie nach dem Tod ihres Mannes von dessen Familie vertrieben, weil sie nach traditionellem Recht keinen Anspruch auf das Erbe haben, auch wenn die staatlichen Gesetze das mittlerweile vorsehen“, lässt Behrens weiter wissen.

Die Hoffnung ist da

Aber: „Die Menschen dort haben eine richtige Lebensfreude.“ Christiane Tech ist, wie ihre Mitorganisatoren, begeistert von der guten Stimmung der Menschen. Das zeigt auch das Bild, das es für den Weltgebetstag gibt, es zeigt die Lage im Land. Auf der einen Seite ist in weiter Ferne ein trüber Himmel abgebildet, der „die dunkle Vergangenheit“ symbolisieren soll, erzählt Behrens. Dass nicht alles schlecht war, sollen die großen Tongebilde darstellen und an die Hochzeit vor dem Kolonialismus erinnern. „Die Königreiche haben viel exportiert. Es gab eine richtige Hochkultur“, berichtet sie weiter. Aber das Bild soll auch den Blick nach vorne richten, so hilft eine Frau einem Kranken hoch, eine Mutter hält ihr Kind, die Farben sind freundlicher. „Sie sollen das schöne und künftige Simbabwe zeigen“, erzählt Behrens von der Hoffnung der Menschen vor Ort.

Damit Interessierte auch möglichst viel über Simbabwe lernen, beginnt der Weltgebetstag in Syke mit einer Landvorstellung ab 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. „Man lernt immer etwas Neues“, findet Behrens, die aus Bauwow-Pulver schon mal Kuchen gebacken hat, um zu probieren. Auch andere kulinarische Spezialitäten gibt es im Gemeindehaus. Ab 18 Uhr findet dann der Gottesdienst in der Christuskirche statt. Eine Neuerung: Svavar Sigurdsson leitet einen Projektchor, der die Lieder aus Simbabwe bereits eingeübt hat. Schließlich wäre es ja schade, die Lieder nur einmal im Zuge des Gottesdienstes zu singen.

Währenddessen wird für Projekte des Weltgebetstages gesammelt, um so etwa „Frauen über ihre Rechte aufzuklären“, nennt Behrens ein Beispiel. Zusätzlich möchten die Menschen des Weltgebetstags das hochverschuldete Simbabwe durch eine teilweise Entschuldung entlasten. Deshalb richtet sich der WGT mit einer Unterschriftenaktion an die Bundesregierung. Das Geld soll Simbabwe stattdessen in Gesundheitsprogramme für die Bevölkerung investieren. Unterschreiben können Interessierte auf Listen bei den Veranstaltungen oder online auf der Seite www.weltgebetstag.de/aktionen.

Christiane Tesch freut sich: „Es ist einfach ein schöner Gedanke, dass alle den Weltgebetstag feiern.“ Zwar heißt er offiziell Weltgebetstag der Frauen, aber „Männer können natürlich auch kommen“, betont Behrens lachend.

Zur Sache

Die Gottesdienste im Überblick

Barrien: 18 Uhr, anschließendes Beisammensein mit Snacks in der Kirche

Heiligenfelde: 19 Uhr, anschließendes Beisammensein in der Kirche

Syke: 16 Uhr Landvorstellung mit Imbiss im evangelischen Gemeindehaus

18 Uhr Gottesdienst (gemeinsam mit den katholischen Frauen) in der Christuskirche