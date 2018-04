Bruchhausen-Vilsen. Mehr als zwei Dekaden stand Horst Schmitz Rentnern und allen, die irgendwie mit dem Thema Rente in Berührung gekommen sind, als Versichertenältester mit Rat und Tat zur Seite. Jetzt gibt der Ehrenamtliche den Staffelstab an seinen Nachfolger Joachim Horn weiter. Was Horst Schmitz in der Zeit erlebt hat, was er vermisst und mit welcher Motivation Joachim Horn seinen neuen Posten antritt, verraten beide im Gespräch mit dem SYKER KURIER.

„Jeder, der in den vergangenen 21 Jahren in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen mit der Rente in Berührung gekommen ist, kennt Horst Schmitz“, verdeutlicht Volker Kammann, Leiter des Bürgerservice, die Bekanntheit des Rentenberaters. Nur zu gut erinnert sich Horst Schmitz derweil an seine Anfänge. In den 21 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit habe sich einiges geändert. Mütterrente, Anhebung der Altersgrenzen und die Senkung des Rentenniveaus beispielsweise. „Und es kommt immer wieder etwas dazu“, sagt Schmitz. Stetig neu dazu kommen auch Anfragen der Bürger. „Früher hatte ich im Jahr rund 50 Rentenanträge“, erinnert sich Schmitz. Im vergangenen Jahr seien es hingegen schon 380 gewesen. „Und für die Beratungen an sich kann man noch einmal das Doppelte hinzurechnen“, merkt Schmitz an. Gut, dass es mittlerweile Computer gibt, die die Arbeit etwas erleichtern. Auf die musste Schmitz 1996 nämlich noch verzichten und alle Formulare per Hand ausfüllen.

Die elektronische Unterstützung ist aber heutzutage auch bitter nötig. Da die Rentenversicherung eigene Beratungsstellen geschlossen habe, habe sich der Bezirk von Horst Schmitz – und bald Joachim Horn – vergrößert. Konnte sich Schmitz früher allein auf die Samtgemeinde konzentrieren, kamen später Syke und Kirchdorf hinzu. Aber auch die immer komplizierter werdenden Antragsstellungen tragen ihren Teil zur Nachfrage bei. „Vom Arbeiter über Steuerberater bis zum Doktor habe ich bisher alle beraten“, berichtet Horst Schmitz. Darüber hinaus kämpfen auch die Rentenberater mit einem Nachwuchsmangel. Der zeitintensive Job – Horst Schmitz widmete ihm nach eigenen Angaben 15 bis 20 Stunden die Woche – ließ die ehemals 180 Rentenberater auf aktuell 99 schrumpfen.

Auf 3000 Rentenanträge, etwa 1000 Kontenklärungsverfahren und 100 Umwandlungen von der Erwerbsminderungsrente in die Altersrente kann Horst Schmitz zurückblicken. Langweilig sollte es für Joachim Horn also nicht werden. Der Übergang zu eben jenem soll übrigens fließend verlaufen. Schon die vergangenen Beratungen hätten beide zusammen durchgeführt, und Mitte Dezember folge eine Schulung. Auch diesen Luxus hätte sich Horst Schmitz bei seinem Einstand gewünscht: „Damals gab es einen dreitägigen Crashkurs, und am Ende kam ich mit dicken Ordnern und Gesetzestexten nach Hause.“

Darüber, was er am meisten vermissen wird, muss Horst Schmitz nicht lange nachdenken: „Den Kontakt zu den Menschen.“ Bei seinen rund 4000 Fällen habe er circa 10 000 Gespräche geführt. „Da fühlt man die Dankbarkeit, dass man geholfen hat“, beschreibt Horst Schmitz.

Und wer ist nun Joachim Horn? Dieser war nach eigener Aussage lange Zeit bei der Landesbehörde Nienburg angestellt und sagt von sich selber, dass er eine soziale Ader habe und gerne mit Menschen arbeite. Dies beweist der 66-Jährige unter anderem seit 15 Jahren in seiner Tätigkeit als Schwerbehindertenvertreter, durch die ihm auch das Sozialgesetzbuch bekannt ist. Schon bevor er vor eineinhalb Jahren in den Ruhestand wechselte, stand für ihn fest, dass er eine Aufgabe braucht. „Früher habe ich mich als Informatiker als Bindeglied zwischen Mensch und Technik gesehen. Jetzt mache ich das über die Rentenberatung“, erzählt der seit 35 Jahren in Bruchhausen-Vilsen Lebende.

Lustiger Zufall: Joachim Horn hat früher in eigener Sache Hilfe von Horst Schmitz erhalten. Auf die muss Joachim Horn nach seinem Amtsantritt nicht verzichten – ein Anruf genüge. Und was macht ein Rentenberater außer Dienst dazwischen mit den gewonnen Stunden in der Woche? Für Horst Schmitz wird sich da schon etwas finden: „Urlaub ist angesagt, zu Hause ist viel liegengeblieben, was aufgearbeitet werden muss und generell alles etwas ruhiger angehen zu lassen, ist auch mal ganz schön.“