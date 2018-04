Volldampf voraus: Historische Lokomotiven fahren am 1. Mai durch Bruchhausen-Vilsen. (UDO MEISSNER)

Bruchhausen-Vilsen. Kohle, Ruß und Öl. Dazu ein martialisches Schnaufen. Oder gar ein markerschütterndes Pfeifen. Der Deutsche Eisenbahnverein (DEV) lässt am Dienstag, 1. Mai, wieder seine Dampflokomotiven auf die Schienen. "Rauchen, Schnaufen und Pfeifen gehören zu Bruchhausen-Vilsen wie die Sonne zum Sommer", findet Sarah Verheyen vom örtlichen Tourismus-Service. Sie empfiehlt zur Saisoneröffnung einen Ausflug in die Vergangenheit: Mit dem historischen Kleinbahnzug aus dem 19. Jahrhundert geht es durch das Vilser Holz über den Heiligenberg bis nach Asendorf und wieder zurück. "Lassen Sie sich für eineinhalb Stunden in die längst vergangene Zeit der Kleinbahnen zurückversetzen", lockt Verheyen.

Historisches Ambiente

Mehr noch: Auf die Eisenbahn-Fans wartet am Tag der Arbeit mehr als das historische Ambiente von Holzklassewagen. Der DEV hat ab 10 Uhr ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Während die Kleinbahn nach Asendorf und zurück tingelt, werden Rangiervorführungen gemacht. Bei schönem Wetter fährt sogar ein Aussichtswagen im Dampfzug mit. Im Bahnhof Bruchhausen-Vilsen werden Draisinenfahrten angeboten, zudem macht sich der Triebwagen T41 "Maus" auf die Strecke. Um 10.30 Uhr beginnt ein Vortrag über die Entstehung und Geschichte des Wagen 17 am Bahnsteig in Bruchhausen-Vilsen. Und letztlich gibt es einen runden Geburtstag zu feiern: Die Lokomotive Hoya ist seit 50 Jahren als Museumseisenbahn unterwegs.

Wer will, kann ab Syke, Eystrup oder Hoya schon stilecht nach Bruchhausen-Vilsen fahren. Mit dem Kaffkieker. Denn auch der startet am 1. Mai in die neue Saison. Erste Abfahrt: 7.30 Uhr. Der historische Triebwagen erschließt auf seinen Touren neue Regionen, die Gleise führen über autofreie, gut befahrbare Wege. Deshalb findet Sarah Verheyen: Es lohnt sich, das Fahrrad mitzunehmen. Ziele gibt es auf der Strecke genug: der Weserradweg, die Achtertour von Eystrup nach Bruchhausen-Vilsen oder der Hohe Berg in Ristedt.

Aber es ist noch mehr los im Einzugsbereich des Kaffkiekers. In der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ist Mühlentag. In Hoya findet ab 11 Uhr das Maibaumsetzen mit Frühschoppen statt, auf dem Gelände der Lemannschen Senffabrik in Eystrup, direkt am Bahnhof, gibt es Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke. Vor allem aber ist in Broksen die Dampflok los. Dazu gehören das große Oldtimertreffen auf dem Marktplatz sowie das Gartenbahncafé „Volldampf“, wo eine vorbildgetreue Modelleisenbahn den Kunden das Gedeck an den Tisch bringt.

Tickets gibt es am Fahrkartenschalter in den Bahnhöfen Bruchhausen-Vilsen, Vilsen Ort und Asendorf sowie beim Schaffner im Zug. Reservierungen für die Fahrten zum Saisonauftakt der Museumseisenbahn gibt es im Bremer Pressehaus und allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER, also auch beim SYKER KURIER, Hauptstraße 10 in Syke. Weitere Informationen erteilt entweder der Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen (Telefon: 0 42 52 / 93 00 50, E-Mail: tourismus@bruchhausen-vilsen.de) oder der Deutsche Eisenbahn-Verein (0 42 52 / 9 30 00, info@museumseisenbahn.de).

Sarah Verheyen weist abschließend darauf hin, dass ein blütenweißes Hemd möglicherweise nicht die richtige Bekleidung für den Saisonauftakt der Dampfloksaison ist. "Beim Dampflokbetrieb sind immer auch Kohle, Ruß und Öl beteiligt", weiß sie. Verschmutzungen hierdurch seien nicht beabsichtigt, aber möglich. "Eine Haftung hierfür können wir leider nicht übernehmen."