Kleine Turnpause zwischen Ball und Barren machen 1932 im Saal des Gasthauses Hüneke Adele Wessel, geborene Hüneke (links), und ihre Schwester Luise. (fr)

Der TSV Okel – 1930 gegründet – beglückwünschte 1996 der letzten noch lebenden Mitgründerin des Turn- und Sportvereins Adele Wessel zum 80. Geburtstag. Damals vor nunmehr 91 Jahren fanden die ersten gemeinsamen Turnstunden im Saal des Gasthauses Hüneke statt. Das war das Elternhaus von „Dele“, wie Adele Wessel genannt wurde. Es gab seinerzeit keine Turnhalle, also „kamen aus dem Saal die Tische raus und die Turngruppen rein“, stand im Syker Kurier. Die agile Seniorin berichtete: „Nur wenn mal größere Familienfeiern stattfanden, fiel das Turnen aus. Für die Kinderabteilung bauten wir sogar den Dachboden aus.“

Eine Menge offener Fragen blieb auch nach 14 Tagen polizeilicher Ermittlungsarbeit zum Todesfall in einem Kesselwagen der Vereinigten Tanklager und Transportmittel GmbH Weyhe. „Kripo schließt Akte: Noch offene Fragen“, titelte der Syker Kurier Ende März 1996. Da war ein 30-jähriger Angestellter in einem Kesselwagen der VTG in Barrien in Ohnmacht gefallen, ein Kollege wollte ihn retten, rausholen und wurde selbst ohnmächtig – und starb später. Damals konnten die Leser erfahren: „Nur noch tot konnte ein 42-jähriger Arbeiter geborgen werden, nachdem er versucht hatte, einen jüngeren Kollegen aus einem Kesselwagen zu retten.“ Der jüngere Kollege überlebte den Betriebsunfall mit schweren Verletzungen. Warum sie überhaupt in den Wagen gestiegen sind, warum und welche mysteriöse Substanz darin gewesen sei, obwohl der eigentlich gereinigt gewesen sein soll. All das konnten die Polizeibeamten nicht klären. Es blieben aber jede Menge Anwohner in Barrien und Weyhe, die immer wieder öffentlich nachfragten.

„Beratung, das Anschieben von Selbsthilfeprojekten und Lobbyarbeit für Sozialschwache“, stand vor 25 Jahren im Syker Kurier. Das seien die Aufgabenschwerpunkte gewesen, die sich der neu gegründete Verein „Selbsthilfe“ in Bruchhausen-Vilsen auf die Fahne geschrieben hatte. 30 Interessierte hatten sich getroffen, zwölf unterzeichneten die Beitrittserklärung zur Gründung. Zum Vorsitzenden wurde der Motor des Projekts, Dietmar Brandstädter, gewählt. Vorbeugen sei besser als Heilen, die Sozialberatung stecke in der Samtgemeinde noch in einer Stiefkindrolle, war man sich einig. Zudem zeichnete Brandstädter ein düsteres Bild von der Entwicklung des Sozialstaates. Der Verein wolle Ratsuchenden eine wöchentliche Sprechstunde im Flecken anbieten.

Die Wertgrenze für die Geschäfte der laufenden Verwaltung wolle man anheben, besagte eine Sitzungsvorlage, die allen Räten der Mitgliedsgemeinden Bruchhausen-Vilsen zugesandt worden war. Im Gemeinderat in Asendorf beriet man sich: „Wenn wir Entscheidungen bis 25.000 Mark abgeben, dann geht am Rat und am Verwaltungsausschuss viel vorbei. Außerdem sieht man als Ratsmitglied bei Vergaben besser, wie sich die Preise entwickeln“, wurde der SPD-Ratsherr Wolfgang Heere zitiert. Dem schlossen sich letztlich fast alle an und einigten sich auf die Obergrenze von 1000 Mark.

Im Café der Diakonie Freistatt tagten vor 25 Jahren gut 30 Aktive, eingeladen von der im Dezember zuvor gegründeten Kreisarmutskonferenz. „Der Zusammenschluss verschiedener sozialer Initiativen und Organisationen erfüllt als Gremium zum gegenseitigen Gedankenaustausch eine wichtige Funktion“, berichtete der Syker Kurier. Gemeint war, so bestätigten die beiden Begründer Alfred Loschen und Dagmar Voss, ein Bindeglied zwischen Behörden und Basis zu sein. Referenten zum Thema „Solidarpakt Arbeit im Landkreis Diepholz“ waren Sozialamtsleiter, Wirtschaftsförderer, Dienststellenleiter von Arbeitsämtern, deren Ausführungen zu angeregten Diskussionen einluden.

In der Nacht auf den 28. März 96 brannte in Stuhr-Seckenhausen ein Asylbewerberheim. Nach Angaben der ermittelnden Weyher und Nienburger Polizei konnte man Brandstiftung nicht ausschließen. Wie viele Menschen sich zur Zeit des Unglücks in dem Zweifamilienhaus aufhielten, konnte nicht ganz geklärt werden. Die Polizei sprach von elf, die Bewohner von 19. Drei von ihnen mussten mit leichter Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Das Gebäude war dann nicht mehr bewohnbar, die Gemeinde Stuhr hatte aber schon in der Nacht für anderweitige Unterbringung der Betroffenen gesorgt.