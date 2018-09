Geschichten im Rahmen: Heinrich Weymann berichtet von geschichtlichen Ereignissen in Twistringen. (Michael Braunschädel)

Twistringen. 54 Fotos an der Wand im Café der Bäckerei Weymann in Twistringen ließen am Donnerstagabend etwa 30 Besucher in Erinnerungen schwelgen. Die Gästeführer in der Stadt Twistringen hatten zu einer neuen Art der Führung eingeladen: Sie präsentierten die Sehenswürdigkeiten Brenndorfs nicht zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bus. Erstmalig erzählten Marion Urbanski, Lydia Schierenbeck und Fred Skripalle kleine Geschichten zu jeweils einem der Fotos.

Die interessierten Besucher konnten bei einer Tasse Kaffee oder einem gekühltem Getränk den Ausführungen lauschen. Schnell erinnerte man sich, denn viele der Gäste kannten die Örtlichkeiten und ihre Geschichten selbst noch aus ihrer Jugendzeit. Zu den Berichterstattern gehörten neben den Gästeführern auch Peter Dünzelmann vom Förderverein Freibad und natürlich Bäckermeister Heinrich Weymann.

Den Geschichtenreigen eröffnete Marion Urbanski mit einem Beitrag aus dem Buch „Boddermelksbrei, as‘n fröher äten hett“. Hier wurden die Übergänge vom Mehl zum Teig und dem fertigen, frischen Butterkuchen beschrieben. Genau der richtige Zeitpunkt für Heinrich Weymann, um die Gäste in seinem Hause zu begrüßen und Informationen über die Bäckerei zu geben. „Begonnen hat alles mit Oma und Opa in der Kirchstraße in Twistringen. 1912 haben die beiden den Betrieb dort gegründet“, so Heinrich Weymann. Es folgte die erste Filiale in der Bahnhofstraße, und schon 1974 erfolgte der Umzug von der Kirchstraße zur Großen Straße in neue Bäckereiräume.

Im Jahr 2010 übernahm Sohn Henrik mit Ehefrau Britta den Betrieb. Heute sind es schon 15 Filialen, die aus der Twistringer Produktion versorgt werden. 220 Mitarbeiter, zuzüglich sechs Auszubildende in der Produktion und 15 Auszubildende im Verkauf, zählt der Betrieb. „Die Café-Standorte sind der Trend“, berichtete Heinrich Weymann weiter. „In unseren Filialen verarbeiten wir im Monat circa 20 000 Eier“, erfuhren die Besucher und staunten über diese hohe Zahl.

Lydia Schierenbeck hatte das Foto der Mühle in Twistringen ausgewählt und viele Informationen mit den dazugehörigen Jahreszahlen herausgesucht. Bereits im Jahr 1514 erhielt Heinrich Feddeler das Mühlenpatent. Das zunächst als Bockmühle erstellte Gebäude wurde 1851 durch eine Holländermühle ersetzt. 1866 kaufte Georg Bottermann den Mühlenbetrieb, und schon 1895 übernahm der damals 17-jährige Karl Bottermann den Betrieb. Es erfolgte die Umstellung auf Dieselkraftstoff, und im Jahr 1930 übernahmen Hammermühlen die Arbeit. Am 19. April 1988 vernichtete ein Großbrand die gesamte 500 Jahre alte Mühlenanlage.

Fred Skripalle wusste Zusätzliches über das Stammhaus Weymann in der Kirchstraße zu berichten. Am 18. Mai 1897 gründeten die dortigen Gesellen einen Gesellenverein zur Verbesserung der Lage der Handwerks- und Wandergesellen. Aus dem Gesellenverein ist heute die Twistringer Kolpingfamilie mit 160 Mitgliedern geworden. Besonders vielen Gästen waren die Ausführungen Peter Dünzelmanns noch bekannt. Als Mitglied im Förderverein Freibad hatte er einiges über die in Form eines Badeteiches 1936 errichtete Badeanstalt zu erzählen. Schwimmbecken, Badehaus und ein Holzsprungturm kamen dazu. Bei starken Regenfällen bildeten Teich und Schwimmbecken eine Wasserfläche, und nicht selten waren im eigentlichen Schwimmbecken auch Aale zu finden. Die Verbindung von Bad und Natur war den Twistringern sehr wichtig. Als 1974 keine Finanzmittel für einen Neubau zur Verfügung gestellt werden konnten, wurde kurzerhand eine Spendenaktion aufgerufen. Per Verpflichtungserklärung wurden 200 000 Deutsche Mark (DM) eingesammelt und mit viel ehrenamtlichem Engagement neu gebaut. „Die Twistringer sind heute stolz auf ihr Freibad und nutzen es auch“, so Dünzelmann.

Eine Schaufensterauslage der Bäckerei Weymann aus den Sechzigern zeigt das Foto, das sich Marion Urbanski ausgesucht hatte. Mit wenig Dekoration war dort ein Hexenhaus aus Pfefferkuchenteig ausgestellt. „Heute reißt das keinen mehr vom Hocker, aber damals war es für mich als Kind eine Sensation. Die Nase habe ich mir an der Schaufensterscheibe platt gedrückt“, erinnerte sich Marion Urbanski.

Magdalene Hammann und Monika Lange aus Twistringen hatten es nicht weit bis zur Bäckerei. „Wir haben die schönen Geschichten und die Extraerklärungen von Heinrich Weymann zu den weiteren Fotos im schönen Ambiente des Cafés sehr genossen“, erklärten beide. Auch Erika Beuke und Edeltraud Schlake aus Mörsen hatten ihr Kommen nicht bereut. Beide waren vom Angebot der Gästeführer freudig überrascht und genossen die Geselligkeit. Andreas Grohe, Sohn von Alois und Elisabeth Grohe, geboren Weymann, wohnt heute in der Alten Ziegelei in Twistringen. Auch er freute sich, an alte, auch familiäre Zeiten erinnert zu werden.