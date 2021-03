Heinz-Hermann Böttcher ist seit fast 14 Jahren Autor für die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Mehr als 6666 Artikel hat er schon verfasst. (Michael Galian)

Im März feierte die deutschsprachige Ausgabe des Online-Lexikons Wikipedia ihren 20. Geburtstag. Ein weiteres Fest gab es in Syke, allerdings nicht mit einer Null, sondern mit einer Schnapszahl. Mehr als 6666 Beiträge hat Heinz-Hermann Böttcher unter seinem Nutzernamen Bötsy bisher für die Plattform verfasst.

Angefangen hat seine Tätigkeit gewissermaßen passend zu seinem ehemaligen Beruf. Der ehemalige Chemie-, Physik- und Biolehrer ärgerte sich immer wieder über Fehler auf den Seiten des Lexikons. Ein Freund aus dem Chor des leidenschaftlichen Sängers machte ihn dann darauf aufmerksam, dass er diese doch auch korrigieren könne. „Also habe ich angefangen, Fehler in anderen Artikeln zu verbessern“, sagt Böttcher. Nur zwei Monate später war er als Autor registriert und verfasste eigene Artikel.

Registrierter Wikipedia-Autor zu sein, das bietet einige Vorteile. So kann man mitstimmen bei der Wahl der Administratoren und es gibt Zugriff auf gewisse Funktionen, die nicht jedem Nutzer offen stehen - wie etwa das Schreiben im Offline-Modus oder auch der Zugang zu den Diskussionsseiten. Aber dort verbringt Böttcher nicht viel Zeit. „Ich versuche, vermintes Gelände zu vermeiden“, sagt er mit einem leisen Lächeln. Schließlich gebe es bei Wikipedia „wie im richtigen“ Leben auch mal Reibereien. „Das kostet zu viel Kraft und Zeit.“ Und die investiert er lieber in weitere Artikel.

Seine Spezialgebiete sind dabei nicht ausschließlich die Fächer, die er mal studiert hat. Er verfasste stattdessen zahlreiche Artikel zur Geschichte Sykes und seiner Stadtteile, zu Künstlern und Personen aus dem Landkreis Diepholz, zu jüdischen Friedhöfen - „da gibt es nicht so viele“ - und zu Naturschutzgebieten. Auch Nummer 6666 gehört in letztere Kategorie: das Hundsbachtal, ein Naturschutzgebiet im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz.

„Ich werte meistens Datensätze aus und formuliere dazu ganze Sätze“, beschreibt er seine Arbeit. Die Artikel schreibe er zunächst in einem Word-Dokument vor. Für registrierte Autoren gibt es zwar auch die Möglichkeit, das online zu machen - „da kann auch noch viel Murks drin stehen“ - doch Böttcher schreibt lieber vor. Erst wenn der Artikel fertig geschrieben ist, kopiert er den Text und fügt ihn in ein neues Textfeld für die Online-Enzyklopädie ein. Dann können auch Hyperlinks mit Verweisen zu anderen Seiten angelegt werden, Stichwortregister oder Listen. In Böttchers Fall zum Beispiel zu Naturschutzgebieten. „Listen bei Wikipedia anlegen? Das ist höhere Mathematik“, sagt er. Inzwischen ist er erfahren, doch am Anfang musste er sich da richtig „einfuchsen“.

Wichtig bei Wikipedia sind die Nachweise. Ihr Fehlen an manchen Stellen ist einer der immer wieder genannten Kritikpunkte gegen die Online-Plattform. Eine Kritik, die Böttcher nur zum Teil nachvollziehen kann. „Ich empfinde es als einen ungeheuren Reichtum, dass man sich als Nicht-Fachmann dort informieren kann“, findet er die Plattform für das Verschaffen eines ersten Überblicks gut. Dennoch legt auch der Naturwissenschaftler Böttcher wert auf Nachweise. „Die gehören zu jedem Artikel dazu.“

Dabei hat sich die Recherche zu seinen Artikeln im vergangenen Jahr allerdings etwas geändert. Coronabedingt, aber nicht nur. „Ich reise nicht mehr gern“, sagt Böttcher. Darum ist er auch nicht so traurig darüber, dass das momentan ohnehin schlecht möglich ist. Mit seinen 77 Jahren recherchiert er nun eher von zu Hause aus, im Internet. Auch dabei entdecke er immer noch neue, interessante Sachen. „Das ist für mich noch Gehirntraining“, sagt er und denkt noch lange nicht ans Aufhören.