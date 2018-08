Er weiß, was seine Fans sehen wollen: Michael Patrick Kelly griff in Bassum auch auf Rocker-Posen zurück. (Jonas Kako)

Bassum. Ein Rocksänger, der wie ein Popstar gefeiert wird, und eine Band, die schon in den 1970er- und 1980er-Jahren ihre Erfolge hatte. Es waren komplett unterschiedliche Stars, die beim Bassumer Open-Air auf die Bühne kamen, es waren komplett unterschiedliche Konzerte, aber beides Erlebnisse. Das Open-Air war ein voller Erfolg. Knapp 4000 Fans kamen an zwei Tagen aufs Festival-Gelände an der Freudenburg. Ideales Open-Air-Wetter herrschte am Freitag für Michael Patrick Kelly. Einen Tag später bei John Lees’ Barclay James Harvest mussten sich die Fans wärmer anziehen – immerhin konnten die Regenjacken unbenutzt wieder mitgenommen werden.

Kelly hatte am Freitag für eine ausverkaufte Wiese gesorgt. Die 3000 Fans waren der Rekordbesuch aller bisherigen Bassumer Konzerte. Auch das Drumherum, der übliche Kelly-Fan-Alarm und die Anforderungen an die Sicherheit, waren laut Organisator Oliver Launer noch etwas größer als sonst. Die überragende Stimmung im Publikum entschädigte aber alle.

Deutlich ruhiger ging es einen Tag später bei Barclay James Harvest zu. Schließlich steht Frontmann John Lees schon seit 51 Jahren auf der Bühne und ist allein deswegen nicht mehr ganz so bewegungsfreudig. Zudem waren direkt vor der Bühne etwa 300 Stühle aufgebaut, wo tags zuvor noch die Fans dicht gedrängt standen und schunkelten. Hinzu kam, dass Barkley James Harvest Progressive-Rock spielt, der deutlich harmonischer und elektronischer geprägt ist als normale Rockmusik. So waren auch in Bassum lange Instrumentalphasen zu hören. Synthesizer und Hammond-Orgel kamen immer wieder zur Geltung. Ein bisschen surreal, sphärisch und psychodelisch klingt diese Musik.

Lees sang und spielte Gitarre gemeinsam mit dem 64-jährigen Craig Fletcher, am E-Piano saß Jez Smith, und Kevin Whitehead spielte die Drums. Einige Male holte er zu rockigen Tönen aus. Bei der Begrüßung hatten Lees und Fletcher auf das typisch britische Wetter verwiesen. Zeitweise war den Musikveteranen anzumerken, dass ihnen kalt war. Den Besuchern ging es ähnlich, doch alle hielten bis kurz vor 23 Uhr aus, als die Band mit ihrem Top-Hit "Hymn" den Abend beendete. Ihr bekanntes "Life Is For Living" übrigens war nicht zu hören.

Wie die vorherigen Bassumer Acts Manfred Mann und Albert Hammond stammt auch Barclay James Harvest aus einer anderen Musikzeit, das Bassumer Publikum war mindestens Ü45. Vor 20 Jahren, als der Erfolg nachließ, hatte sich die Band in zwei Gruppen geteilt, und so geht Gründungsmitglied John Lees mit neuer Besetzung noch immer gelegentlich auf Tour.

Eine ganz andere Atmosphäre herrschte am Freitag. Schließlich präsentierte sich Michael Patrick Kelly als der erwartet smarte Charmeur. Ein Spruch hier, eine nette Anekdote da. So habe er von Bassum bis vor vier Wochen noch nichts gehört, der Name aber sei schon cool und klinge wie Musik. Auf der Fahrt hatte er sich in einem Antik-Laden einen Ledermantel gekauft, den er zeigte und den er demnächst auch im Fernsehen tragen werde. Schon hatte der 40-Jährige auch die Gäste auf seiner Seite, die ihn noch nicht kannten. Das waren nur wenige, denn die meisten finden ihn allein schon toll, weil er einer der Kellys war.

Ganz großes Konzert-Feeling

"Paddy" Kelly wirbelte über die Bühne, legte sich später auf die erhobenen Hände des Publikums und ließ sich einmal durch die Menge tragen. Für seine Posen als Hardrocker wirkte er manchmal doch etwas zu brav. Doch große musikalische Fähigkeiten hat er fraglos, und so platzte das Publikum fast vor Begeisterung. Wer nicht mitsang, bewegte die hocherhobenen Hände im Rhythmus, wie es der Meister auf der Bühne vormachte. Und als er am Ende von "Flüsterton" für eine Friedensbotschaft um Ruhe bat, schwieg die Masse eine Minute lang. Das war ganz großes Konzert-Feeling.

Durch eine Fernsehsendung war Kelly im vergangenen Jahr wieder ganz nach oben in den Charts gerückt, viele Songs stammten aus seinem Album "iD". Die Musik ist aus wenigen Akkorden gestrickt, aber eingängig und mit Kraft. Und singen kann er, schließlich ist er ein Kelly. Ein bisschen Gänsehaut gab es, als er fast a cappella "An Angel" aus seiner Kelly-Family-Zeit intonierte. Musikalisch geht Paddy inzwischen seine eigenen Wege, seine Fans in Bassum lieben ihn trotzdem oder gerade deswegen.

Oliver Launer derweil saß spürbar erschöpft, aber hochzufrieden und schaute über die feiernden Massen auf die Bühne. Wahrscheinlich wusste er, dass dieser Abend ein neues Highlight des Bassumer Open-Air gesetzt hatte. Und die Ansprüche der Fans werden nicht kleiner werden.