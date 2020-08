Da soll's hingehen: Die aktualisierte Radkarte ist schon vor dem Rathaus in Bassum zu sehen. Die Paten Dieter Gerken (von links), Günther Helmke und Franc Henkensiefken kennen die Strecken natürlich wie ihre Westentasche. Aber auch die anderen vier Ehrenamtlichen wissen, wo es langgeht. (Vasil Dinev)

Bassum. Geplant war eigentlich, dass die Karten erst nächstes Jahr wieder neu aufgelegt werden sollen. Doch wegen der Corona-Krise gingen die Vorräte der Karten für den „Bassumer Fahrradrundweg“ (BFR) schneller zur Neige, als es sich Susanne Vogelberg, bei der Stadt Bassum für Tourismus zuständig, vorgestellt hat. Also hält sie schon jetzt die vierte Auflage in den Händen. Druckfrisch, wie sie versichert. „Wir hatten einen hohen Durchlauf. Die neuen Radkarten passen sehr in diese Zeit“, findet Vogelberg.

Bietet sich ja auch an: Nach einem langen Tag, vielleicht im Homeoffice, sich einfach auf den Drahtesel zu schwingen – ganz herkömmlich oder mit elektronischer Unterstützung – und vollkommen entspannt Bassum erkunden. Eine Tour zu den Hügelgräbern nach Stühren, zum Göpel nach Wedehorn, zum Scheunenviertel nach Neubruchhausen, zum Hildegarden oder einfach in den Stiftspark. Bassumern war das natürlich schon vorher klar, aber beim Blick auf die Radkarte wird auch Ortsfremden deutlich: Bassum hat echt was zu bieten. Und so erfreut sich der BFR seit Jahren steigender Beliebtheit. Zeit für ein Update der Karte.

Es ist aber nicht nur ein einfacher Nachdruck des Rundweges, den es schon seit sechs Jahren gibt. Diesmal wurde das Material überarbeitet. Radler, die die Wege schon kennen, brauchen sich nicht zu fürchten. „In der Wegeführung wurde nichts verändert“, betont Vogelberg. Die vier Routen führen immer noch durch das Herz der Stadt Bassum. Neu in den Karten sind weitere Besonderheiten, die die Radfahrer am Wegesrand entdecken – und dann mal halten können. „Wir haben die überregionalen Radwege, die durch Bassum führen, eingepflegt“, erzählt Vogelberg. Natürlich dürfen die Rundwanderwege wie die Apfelrouten oder der Tannenweg nicht in der Auflistung fehlen. Eigentlich fürs Spazierengehen gedacht, sind „die natürlich auch gut mit Rad erkundbar“, findet Vogelberg.

Hermann Böschen, einer von sieben Paten der Radwege, findet: „Man weiß einfach, wo man ist. Die Karte ist sehr umfangreich.“ Insgesamt sieben Ehrenamtliche kümmern sich um die Radwege, schauen nach, ob Schilder sichtbar sind, wo welche fehlen, ob der Weg zugewachsen ist. „Unsere Ehrenamtlichen haben immer was zu tun“, sagt Vogelberg und lacht. Sie ist dankbar für den Einsatz der Paten. Der Vorteil liegt dabei für Günther Helmke auf der Hand: „Man lernt Bassum gut kennen.“

Die Gruppe an Paten verändert sich gerade. Zwei Neulinge sind dabei, die sich mehr im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) engagieren wollen – und das nun zudem bei dem BFR machen. „Ich fahre gerne Fahrrad und denke mir jedes Mal bei den Routen: herrlich“, schwärmt Andrea Rekert von Touren nach Feierabend. Sie gehört mit Franc Henkensiefken zu den Neuen im Team. Der natürlich die Routen abradelt, „aber ich bin auch gern abseits unterwegs“, sagt er schmunzelnd. Mit Dieter Gerken und Frido Brand sind natürlich noch erfahrene Hasen vom ADFC dabei, die schon vor sechs Jahren beteiligt waren. Johannes Wendt komplettiert die Gruppe.

So viele Ehrenamtliche braucht es, schließlich verbindet der BFR alle 16 Ortschaften der Lindenstadt miteinander und umfasst zusammengenommen 101 Kilometer. Die einzelnen Routen, vier an der Zahl, bewegen sich zwischen 20 für die Westroute (durch Bassum, Groß und Klein Ringmar, Hollwedel und Groß Henstedt) und 30 Kilometer für die Nordroute (durch Bassum, Groß Henstedt, Stühren, Nordwohlde sowie Groß und Klein Bramstedt).

Die vierte Auflage ist nicht nur im Bassumer Rathaus (Alte Poststraße 10) zu finden, sondern ebenfalls an den Info-Tafeln in den Ortschaften. Die Kommunen im Umkreis bekommen Exemplare sowie die Restaurants in Bassum. „Wir schicken die aber auch gerne zu“, betont Vogelberg. Interessierte sollten dazu eine E-Mail an info@stadt.bassum.de schicken. Sollte Radlern an den Strecken etwas auffallen, gibt es auf der Internetseite www.bassum.de über das Feld „Sag's uns einfach“ die Möglichkeit, Feedback zu geben.