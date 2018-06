„It`s good to be back again to old friends“ – mit diesem Songtitel eröffnete der irische Singer-Songwriter Ben Sands am Mittwochabend in der Wassermühle sein gelungenes Konzert. Mit dem Titel sollte auch daran erinnert werden, dass er vor 14 Jahren schon einmal hier einen Auftritt hatte. Er war schon sehr viel in Deutschland auf Tour, be­reits in den 70er-Jahren. „Damals konnte ich kaum Deutsch. Jetzt ist mein Deutsch noch schlechter gewor­den“, offenbarte er augenzwinkernd. Verwirrend die „falsche“ Fahrseite hier und auch Auto­bahnen kannte man in Irland nicht. „Wir hatten uns anfangs immer ge­fragt, wo denn nur diese wohl große Stadt „Ausfahrt“ liegen mochte, auf die bei jeder Ab­fahrt auf riesigen Schildern hingewiesen wurde. Auf dem Autoatlas war sie nicht zu finden.“

Ben Sands hat Humor, wusste viel aus seinem Leben zu berichten, während er melodiös die Gitar­re zu seinen Liedern spielte. „A big hello to you!“ hieß das nächste Lied, mit dem er sein Publikum begrüßte und die eingängige Melodie lud manch einen Hörer ein, schon einmal ein wenig mitzusingen. Sands hatte sofort einen guten Kontakt zu sei­nen Zuhörern, die nicht nur gespannt der Musik lauschten, sondern auch den Erzählungen aus dem Leben des Künstlers. Auch aktuelle Fragen der Politik, der Brexit zum Beispiel, spielten da eine Rolle, wohnt er doch nur wenige Kilometer von der irischen Grenze entfernt und er fragte sich, wie es wohl weitergehen mag.

Zwischen seinen Liedern berichtete er aus Kindheit und Jugend. Aufgewachsen ist er auf einem kleinen Bauernhof mit sieben Geschwistern. Man lebte von dem, was der Boden hergab, hatte auch wohl eine Kuh oder ein Schwein. Zu Fuß mussten die Geschwister zur Schule laufen, bei Regenwet­ter in den hässlichen Gummistiefeln, für die sie sich vor den Mitschülern schämten. Aber dennoch hatten sie ihr Leben geliebt, davon handelte das Lied „It‘s good to be home again“. Ungefähr 1960 kam Sands zur Musik, er trat einer Balladen-Gruppe bei. Man sang eher privat, bis sie einen Wettbewerb gewannen. Der Preis: eine Reise nach New York mit Auftritten dort. Was für ein Kulturschock für die jungen Landleute! Das Pu­blikum murmelte zustimmend. In Irland wurde in dieser Zeit ein eigentlich deutsches Lied sehr bekannt, überall wurde „Mein Vater war ein Wan­dersmann“ in den Pubs gesungen, in einer laut Sands schaurigen Übersetzung. Als er die Me­lodie erklingen ließ, stimmten die Zuhörer spontan mit Gesang ein, wie auch das Mitsin­gen bei einigen Liedern versucht wurde. Wind und Wetter be­stimmen ähnlich wie bei uns das Leben in Irland, und so mag es Ben Sands auch.

Viel Anerkennung äußerten die Zuhörer für den warmherzigen Vortrag in Lied und Wort in der Pause. „Es ist einfach schön und gut, dass ich hergekommen bin“, meinte eine Zuhörerin aus Weyhe. Mit im Publikum war Barney Hallmann, ein Freund der Familie Sands. Er wusste zu berichten, dass die Familie Sands, die er seit Jahrzehnten kennt, häufig in der damaligen DDR auftrat. Sie wurden eingeladen zu einem Festival für das politische Lied, denn sie hatten sich immer wieder kritisch mit ihren Liedtexten zu der damals schlimmen Situation im Nordirland-Konflikt geäußert. „Die Sands-Family kennt fast jeder in den neuen Bundesländern“, sagte Barney Hellmann.

Von seinem vergeblichen Kampf mit einer Diät berichtet Sands nach der Pause. Er zählte die leckeren Bestandteile eines deftigen irischen Frühstücks auf, die er sich für eine Zeit verkneifen musste. Sein Tipp: Man sollte sich besser als das einzigartige Individuum, das man sei, akzeptieren. Und er sang „Come as you are“. Leben und Tod, das gehöre zusammen, sagte Sands, als er zur Flöte griff, die bei Trauerfäl­len gespielt wird. „Die Trauer muss auch gelebt werden, aber dann beendet man sie mit ei­nem Tanz." Warmherzige Lieder für kalte Nächte braucht man nicht nur in Irland und mit dem gut ge­meinten Rat, einander mit Umarmungen, der besten Medizin, großzügig zu helfen, beendet Sands den tollen Abend bei viel Applaus – und etlichen Umar­mungen.