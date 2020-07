Hatten auch vor Corona schon viel auf dem Zettel: Die Mitglieder der Arbeitsgruppe "Querschnittsthemen und nachhaltige Entwicklung". Bald soll die Arbeit wieder starten. (Vasil Dinev)

Bassum. Es ist Sommer, und auf den Grünflächen Bassums sprießen Pflanzen. Auch vor dem Mütter-Kinder-Zentrum (Mükize) an der Mittelstraße geht es hoch her – in extra dafür angelegten Hochbeeten. Diese Beetanlagen wurden im April 2019 bereitgestellt. Hintergrund ist das Stadtentwicklungskonzept, das der Rat der Stadt Bassum vor zwei Jahren beschlossen hat. Im Handlungsfeld „Querschnittsthemen – Nachhaltige Entwicklung“ kam die Projektidee des urbanen Gartenbaus auf, der das bereits vorhandene Klimaschutzkonzept ergänzen sollte.

Die Stadtverwaltung legte daraufhin am Mükize die ersten beiden Hochbeete samt bienenfreundlichen Blühstreifen und Sitzgelegenheiten an, zwei an der Sulinger Straße und vor dem Rathaus folgten. „Die laufen gut“, erzählt Christine Gaumann. Wichtig dabei: Ehrenamtliche Patinnen erklärten sich zur Pflege der Beetanlagen bereit. Das gemeinsame Wirken von Stadtverwaltung und Bevölkerung sei der Grundpfeiler des Stadtentwicklungskonzepts, erklärt sie. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bassum fungiert als Arbeitsgruppen-Koordinatorin des Handlungsfelds „Querschnittsthemen – Nachhaltige Entwicklung“.

Die AG hat sich entwickelt, weil am Anfang „viele Anregungen sich nicht einer Gruppe zuordnen ließen“, erinnert sich Gaumann. So nennt sie etwa Inklusion, die in die AGs „Soziale Infrastruktur“ oder „Wohnen“ reinspielt. Die Bereiche, die die Bassumer interessieren, mussten irgendwo Gehör finden. Denn: Bewohner und Stadt sollen gemeinsam an der Bassumer Zukunft arbeiten. Also wurde die AG mit Gaumann als Moderatorin ins Leben gerufen. „Wir sind eine bunte Truppe“, erzählt Gaumann. Und die engagiert sich für die unterschiedlichsten Themen: Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Energiewende, Inklusion. Die Themen werden nach den Interessen der Teilnehmer bestimmt. Aber: Die Umsetzung ist wichtig. „Die Begeisterung der Menschen ist da, weil sie merken, mit meinen Ideen wächst etwas“, sagt Gaumann.

Neuer Filmabend in Planung

So auch beim kommunalen Kino, das im vergangenen Jahr mit „All inklusive“, „Weserlust Hotel“ und „Autark“ die ersten drei Dokumentarfilme in Bassum gezeigt hat. „Es kamen 80 bis 90 Leute, ob mit oder ohne Behinderung“, freut sich Gaumann über das Interesse. Schließlich war es nicht nur ein launiger Filmabend, sondern ein Teil der Hauptdarsteller war bei den Veranstaltungen vor Ort, sodass man auch ins Gespräch kam. Eigentlich sollte am 24. März der Film „Die rote Linie“ gezeigt werden, aufgrund des Coronavirus wurde die Premiere verschoben. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. Dafür aber soll zum Internationalen Tag gegen Gewalt ein Film gezeigt werden. Welcher, das wird noch nicht verraten.

Mittelfristig plant die Gruppe nach Angaben von Gaumann, Filme für Jugendliche im Jugendhaus Fönix am Petermoor zu zeigen. Dort findet ebenfalls das ehrenamtlich betriebene Reparatur-Café statt. Jeden vierten Sonnabend im Monat konnte man sich von 9.30 bis 12 Uhr kostenlos kleinere Haushalts-, Küchen-, Elektrogeräte oder auch Spielzeug reparieren lassen. Im August soll das Café wieder starten. „Die Resonanz auf das Reparatur-Café nimmt zu, immer mehr Leute kommen auch aus dem Umland“, erzählt Gaumann. Außerdem gebe es dort immer wieder Nähaktionen, bei denen beispielsweise Osterdekorationen und Handytaschen gebastelt würden.

Ein Thema, das es noch zu bearbeiten gilt, ist die Inklusion. „Wir wollen uns schrittweise einen Aktionsplan Inklusion erarbeiten“, lässt Erster Stadtrat Nobert Lyko wissen. So soll Menschen mit Behinderung ein leichterer Zugang zum ersten Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Am 11. Mai sollte hierzu eine erste Veranstaltung stattfinden. Das soll aber auch nachgeholt werden. „Wir möchten Gewerbebetriebe einladen und sie animieren, Praktikumsplätze für Menschen mit Handicap einzurichten. Am Ende sollen die Praktikanten im besten Fall fest übernommen werden“, erläutert Lyko. Vorgesehen für ein Impulsreferat war Alfons Adam, Vertrauensperson für schwerbehinderte Menschen im Mercedes-Benz-Werk Bremen. Das Ziel, das Lyko vorschwebt: Zehn Betriebe dazu zu bringen, insgesamt zehn Arbeitsstellen für Menschen mit Behinderungen einzurichten. „Das schaffen wir!“, ist er überzeugt.

Es sind die vielen unterschiedlichen Ideen, die die Arbeitsgruppe auszeichnet. „Die Ehrenamtlichen sind sehr engagiert gewesen“, resümiert die Gleichstellungsbeauftragte Gaumann die Tätigkeit der Arbeitsgruppen. Die Aufgabe der Koordinatorin übt sie gerne aus. „Mit macht es Freude, gemeinsam und praxisorientiert etwas aufzubauen“, sagt sie.

Zwar war noch einiges geplant seitens der AG, das Coronavirus hat den Veranstaltungen aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gaumann hofft, dass es bald wieder losgehen kann. „Es macht Freude, dass etwas entsteht. Es ist ein gutes Miteinander“, schwärmt Gaumann von ihrer Gruppe. Jeder bekomme Gehör für seine Ideen „und man guckt, wo man unterstützen kann“.

Zur Sache

Kontaktmöglichkeit

Wer sich in einem Stadtentwicklungsprojekt des Handlungsfelds „Querschnittsthemen – Nachhaltige Entwicklung“ ehrenamtlich betätigen möchte, kann sich bei Christine Gaumann unter Telefon 0 42 41 / 84 61 oder per E-Mail an gaumann@stadt.bassum.de melden.