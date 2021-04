Susanne Helms verrät Tipps und Tricks, wie man mit natürlichen Mitteln den Frühjahrsputz erledigen kann. (Michael Galian)

Die Tage werden länger, die Sonnenstrahlen werden mehr. Das hebt nicht nur die Laune, das wirft auch Licht auf die schmuddeligen Ecken, die im Lauf des Winters zugestaubt wurden. Zeit für den Frühjahrsputz! Die moderne Werbung preist dafür für jeden Bereich gleich eine ganze Reihe von Mitteln an: Reiniger für Fenster, fürs Bad, gegen Fett, für Laminat, Parkett oder Fliesen, als Schaum, als Emulsion, als Konzentrat, mit oder ohne frischen Duft in allen nur erdenklichen Richtungen. Und wer keine Lust oder zu wenig Zeit hat, den Lappen per Hand auszuwringen, für den steht eine Vielzahl von Reinigungstüchern zur Verfügung. Doch ist das überhaupt nötig? Susanne Helms von der Seifenmanufaktur in Barrien hat darauf eine klare Antwort: „Nein.“

„Natürliche Hausmittel sind genauso gut“, sagt Susanne Helms. „Nudelwasser“, lautet einer ihrer Geheimtipps. Das abgegossene Wasser nach dem Nudelkochen nicht wegschütten, sondern einfach in den Kühlschrank stellen, rät sie. Durch das Salz und der Stärke aus den Nudeln eigne es sich hervorragend für das Reinigen fettiger Flächen in der Küche.

Mit nur fünf Mitteln, die in der Regel für wenig Geld in jedem Supermarkt oder Drogerie erhältlich sind, lassen sich ohne großen Aufwand Reinigungsmittel für jeden Zweck selbst herstellen. Soda, Natron, Zitronensäure, Kernseife und Essig reichen aus, findet Susanne Helms.

Sie schwört beispielsweise auf die gute alte Kernseife - nicht nur berufsbedingt. Diese gibt es als Flocken oder im Stück und ist nicht nur für die Körperreinigung bestens geeignet. Sie sei als Universalreinigungsmittel vielseitig einsetzbar, so die Fachfrau. Gemeinsam mit Soda und Natron lässt sich aus ihr sogar Waschpulver machen. Und: „Man kann sich damit auch die Haare waschen.“ Gibt man noch ein paar Tropfen ätherischen Öls dazu, duftet sie sogar. Ansonsten ist Kernseife ohne Duft- und Farbstoff besonders für Allergiker geeignet.

Ein weiteres Mittel für den nicht nur tiefenreinen, sondern auch umweltfreundlichen Frühjahrsputz stellt Essig dar. Essig ist schon seit der Antike bekannt und beliebt wegen seiner entzündungshemmenden und antibakteriellen Wirkung. Ein, zwei Esslöffel ins Putzwasser und schon glänzen die Armaturen im Badezimmer, aber auch Fenster. Desinfizierend wirkt Essig ebenfalls. „Und dafür reicht ganz normaler weißer Tafelessig“, sagt Susanne Helms.

„Vieles ist schon seit Langem bekannt, diese Tricks kannten schon unsere Großeltern“, weiß die Barrierin. „Das kann man wunderbar selbst machen und es macht auch noch Spaß“, ist Susanne Helms überzeugt. Dabei müsse man auch auf nichts verzichten. Aus Natron und Zitronensäure etwa lassen sich mit einer simplen Silikonform für Eiswürfel ganz leicht selbst WC-Reiniger-Tabs herstellen. Mit ein paar Tropfen ätherischen Öls duften sie auch noch gut.

Die Nachhaltigkeit dieser alten Hausmittel passt für Susanne Helms hervorragend in die heutige Zeit. Das sei etwas, womit jeder zum Umweltschutz beitragen könne, ist sie überzeugt. Und damit meint sie nicht nur die Vermeidung von chemischen Inhaltsstoffen. „Es geht auch um den Verpackungsmüll.“ Die Unterschiede zu den im Handel angebotenen Spezialreinigern seien dabei längst nicht so groß, wie man vielleicht meint. Aufpassen muss man nur bei der Eignung der eingesetzten Mittel. So vertragen Naturmaterialien keine Säure - dort verzichtet man also auf Essig oder Zitronensäure. Und glatte Oberflächen wie Glas reinigt man besser nicht mit kratzigen Sachen. „Vieles ist aber auch selbsterklärend“, will Susanne Helms Nachahmern Mut zum Ausprobieren machen. In der Volkshochschule bietet sie daher einen Kurs zu dem Thema an. „Umweltschonend Putzen“ findet am Sonnabend, 8. Mai, statt - sofern dies coronabedingt möglich ist. Anmeldungen werden noch unter der Rufnummer 04242/9764444, per E-Mail an vhs@vhs-diepholz.de oder im Internet unter www.vhs-diepholz.de angenommen.