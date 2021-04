Der BBM-Markt hat die nächste Hürde im Ausschuss für Stadtentwicklung genommen. (Tobias Denne)

Der BBM-Markt in Bassum will umziehen. Soweit so klar. Bereits vor einem Dreivierteljahr wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung über den Wechsel von der Industrie- an die Bremer Straße diskutiert. Damals hatte es grünes Licht für den neuen Standort gegeben. Das bedeutete, dass die nächsten Verfahrensschritte eingeleitet wurden. Und die stellte Michael Meier vom Planungsbüro NWP aus Oldenburg jüngst vor.

Größe: Die zuerst gewünschten 8000 Quadratmeter sind nun auf 6700 geschrumpft. „Das war ein großer Streitpunkt“, erzählte Meier. Aber nach Abstimmung mit dem Landkreis Diepholz, der Metropolregion Nordwest und der IHK sowie eines Verträglichkeitsgutachtens wurde die maximale Größe festgezurrt. Sogenannte zentrenrelevanten Sortimente (etwa Haus- und Heimtextilien, Arbeitskleidung, Glas) dürfen zehn Prozent der Fläche nicht überschreiten - macht also 670 Quadratmeter aus.

Verkehr: Die Sorge, dass die Bremer Straße deutlich stärker befahren wird als im Moment, kann Meier entkräften. An neun Standorten in unmittelbarer Nähe zum künftigen Baumarkt wurde unter anderem der Verkehrslärm gemessen. Durch die Anlieferung kommt es zu 14 Fahrten von Lkw zum Baumarkt und insgesamt 2600 Fahrten durch Autos. „Es gibt eine gute Verkehrsverteilung, sodass die Luft nach oben noch groß ist“, sagt Meier. Der Verkehr würde sich nach Norden Richtung Bundesstraße 51 und Bramstedt sowie nach Süden zur Bassumer Kernstadt hin aufteilen. Zusätzlich haben die Verantwortlichen den „worst case“ durchgespielt. Bedeutet: Selbst wenn der gesamte Baumarkt-Verkehr über die Straße Hassel fahren würde, dann „liegen die Werte immer noch deutlich unter den Richtwerten“, betont der Experte. Er sieht aufgrund dessen die Belastung als unproblematisch.

Gewerbelärm und Kompensationsfläche: Kurz und bündig kann Meier sagen, dass sämtliche Messungen (tagsüber und nachts) „deutlich unter dem Richtwert liegen. Es besteht also kein relevanter Zusatzlärm“. Der Investor kaufte im Zuge der weiteren Planungen noch ein Grundstück, das direkt angrenzt an den neuen Baumarkt. Dort wird die Kompensationsfläche entstehen. Es könnten laut Meier als Beispiele Gehölze oder Büsche angepflanzt werden. „So ist eine interne Kompensation erreichbar“, freut sich der Planer.

Reaktionen aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung: Während Christiane Weitzel (Grüne) es gerne gehabt hätte, wenn der vorhandene Baumarkt an selber Stelle weiterentwickelt worden wäre - „Der Flächenverbrauch ist zu groß“ - hätte Hermut Straßburg vom Bürger-Block das Geschäft lieber direkt an der B51 gesehen. „Es wurde alles abgewogen und vielleicht hat der Standort auch Vorteile für die Einwohner in der Kernstadt“. Helma Schöpe (SPD) fragte noch an, ob die Anwohner an den Kosten für die Erschließung beteiligt würden. Das verneinte Bauamtsleiter Martin Kreienhop. Wie bereits in der Sitzung im Juli kritisierte Bärbel Ehrich, ebenfalls SPD, dass man ein Konzept für den Einzelhandel aufgestellt habe, aber nun „keine Rücksicht auf den Einzelhandel“ nehme. Gleichzeitig findet sie: „Ein Baumarkt steht Bassum gut zu Gesicht.“