Ohne Arme keine Kekse: Den Start der Filmreihe macht der Kassenschlager "Ziemlich beste Freunde". (Senator Film)

Syke. Die französische Filmreihe im Hansa-Kino Syke ist bereits zur festen Institution geworden. Ähnlich dem monatlich angebotenen Frühstückskino. Nun möchte Silvia Kahle das beste aus beiden Welten vereinen und bietet unter dem Titel "Retro France" ein zusätzliches Frühstückskino mit französischen Filmen an. Die Mischung aus Film und Frühstück ist für jeden ersten Sonntag im Monat geplant, kostet zwölf Euro und startet am 6. Mai mit "Ziemlich beste Freunde".

An der Kooperation mit dem Deutsch-französischen Freundeskreis soll diese Ankündigung nichts ändern, wie Silvia Kahle betont. Stattdessen handelt es sich bei "Retro France" um ein zusätzliches Angebot. Jeden ersten Sonntag im Monat soll die Veranstaltung um 10.15 Uhr mit besagtem Frühstück beginnen. Ganz im Stile des westeuropäischen Landes mit Café au Lait, einem Croissant, Butter und Marmelade sowie Kaffee und Tee satt. Ok, eine Ausnahme gibt es mit Schwarzbrot dann doch. "Um auch Menschen mit einer Gluten-Allergie eine Alternative zu bieten", erklärt Silvia Kahle. Um 11 Uhr startet der Projektor und die Lichter gehen aus.

Entstanden sei die Idee, weil viele Besucher sich nach älteren französischen Filmen erkundigen, erzählt Michael Bütepage vom Lichtspielhaus. Dadurch angeregt und durch den Erfolg der französischen Filmreihe zusätzlich motiviert wurde nach Filmen aus der Grande Nation Ausschau gehalten. "Es ist halt etwas anderes, ob man mit allen gemütlich im Kino einen alten Film sieht oder zu Hause", findet er. Wobei alt nicht zu ernst genommen werden muss, hat die Premiere "Ziemlich beste Freunde" gerade einmal sieben Jahre auf dem Buckel.

Viele französische Filme seien schön, würden aber immer wieder im Kino angesichts der Flut an Blockbustern untergehen. Bedauernswert, wenn es nach Michael Bütepage geht, der sich selber als Frankreich-Fan outet. "Ich war in meiner Jugend viel in Frankreich und liebe den französischen Humor", erzählt er. Auch Kino-Inhaberin Silvia Kahle springt ihm zustimmend zur Seite: "Die Franzosen können das peinlichste Thema anpacken, ohne das es peinlich wird. Das können wir nicht. Bei uns ist es entweder peinlich oder plump." Bestes Beispiel sei der Film "Ziemlich beste Freunde". Der Film beleuchtet das Leben von Phillipe, der zwar eigentlich alles hat, was man sich im Leben wünscht, aber vom Hals abwärts gelähmt ist und im Rollstuhl sitzt. Dann taucht der gerade aus der Haft entlassene Driss auf, der eigentlich nur einen Bewerbungsstempel für seine Mappe braucht und gar nicht an dem Job als Pfleger interessiert ist. Doch, wie es sich für eine Dramedy gehört, bahnt sich doch eine rührend-lustige Geschichte ihren Weg. In einer Szene möchte Phillipe einen Keks essen und wendet sich an Driss. Dieser entgegnet jedoch: "Ohne Arme keine Kekse." Eben das ist der Humor, der für Silvia Kahle das französische Genre definiert. Und der Erfolg gibt allen Seiten recht. 69 Millionen Euro spielte der Film damals in Deutschland ein, weltweit wanderten 300 Millionen Dollar in die Kinokassen. "Wir hatten hier Gäste, die hatten den Film zwölf Mal geschaut. Da bin selbst ich vom Glauben abgefallen", erinnert sich Michael Bütepage.

"Wiederholungstäter" sind dank bekannten Vertretern des Genres auch beim französischen Frühstück denkbar. Anmeldungen sind erforderlich und bis zum Freitag vor dem jeweiligen Termin im Hansa-Kino Syke unter der Nummer 0 42 42 / 34 77 möglich.

Zur Sache

Die Filme im Überblick

6. Mai: Ziemlich beste Freunde; 3. Juni: Nichts zu verzollen; 1. Juli: Super Hypochonder; 5. August: Wie die Mutter, so die Tochter; 2. September: La Mélodie – Der Klang von Paris; 7. Oktober: Birnenkuchen mit Lavendel; 4. November: Nichts zu verschenken; 2. Dezember: Willkommen bei den Sch'tis.