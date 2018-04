Bassum. Eine Schmuckschatulle mit Goldschmuck im Wert von 20 000 Euro haben Unbekannte aus einer Wohnung in Bassum gestohlen. Der erste Täter verwickelte den 76-jährigen Bewohner am Dienstag in ein Gespräch und kam so in die Wohnung. Ein Komplize schlich sich laut Polizeiinspektion Diepholz hinein und klaute die Schatulle.