Syke. Für sechs Dosen Energie-Drinks sind Unbekannte in Syke in ein Auto eingebrochen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ereignete sich die Tat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Zwischen 22.30 Uhr und 9.25 Uhr schmissen die Täter mit einem Stein die Seitenscheibe eines VW Golf ein und entwendeten aus dem Fahrzeug die besagten sechs Getränkedosen. Der Wagen gehörte einem 24-jährigen Syker und stand an der Berliner Straße in Syke. Die Polizei sucht Zeugen zu der Tat. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Syke unter der Rufnummer 0 42 42 / 96 90 in Verbindung zu setzen.