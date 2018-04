Martfeld. Einen Kaffeevollautomaten und weiteres Diebesgut im Wert von etwa 4700 Euro haben Unbekannte aus einer Bäckerei an der Bruchhauser Straße in Martfeld gestohlen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz brachen die Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Geschäft ein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Syke unter der Telefonnummer 0 42 42 / 96 90 entgegen.