Syke. Mehrere Pakete haben Unbekannte am Donnerstag in Syke an der Straße Zum Hachepark entwendet. Genaueres liefert der Polizeibericht, der die Tat auf die Zeit zwischen 17.45 und 18 Uhr eingrenzt. Die unbekannten Täter seien von Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie die Pakete anschließend am Ufer der Hache öffneten, durchwühlten und Teile daraus entwendeten. Anschließend flüchteten sie durch den Europagarten in Richtung eines Verbrauchermarktes am Hachepark. Angaben zur Schadenshöhe sind nicht möglich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 0 42 42 / 96 90 entgegen.