Twistringen. Stromkabel im Wert von etwa 5000 Euro haben Unbekannte in Twistringen gestohlen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz stiegen die Täter dafür in einen Neubau am Osterkamp ein – in der Zeit zwischen Sonnabend, 3. Februar, 13 Uhr, und Dienstag, 13. Februar, 11 Uhr. Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0 42 43 / 94 24 20.