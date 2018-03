Bruchhausen-Vilsen. Zwei Sandsteintröge im Wert von etwa 400 Euro haben Unbekannte in Bruchhausen-Vilsen gestohlen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz sucht das Syker Kommissariat Zeugen, die den Diebstahl – am Donnerstag zwischen 11 und 12.15 Uhr – von dem Grundstück an der Straße Schöne Reihe beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kommissariat unter der Telefonnummer 0 42 42 / 96 90 entgegen.