Bassum. In der Zeit zwischen Sonntag und Montag wurde ein an der Kirchstraße in Bassum abgestellter Opel Astra Kombi auf der Beifahrerseite erheblich zerkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Das berichtet nun die Polizei in Syke. Die Dienststelle nimmt auch Hinweise zu der Tat unter der Rufnummer 0 42 42 / 96 90 entgegen.