Syke. Ein Schaden in Höhe von 800 Euro ist an einem Ford Focus entstanden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz fuhr ein Unbekannter am Donnerstag mit seinem Fahrzeug zwischen 13 und 14 Uhr gegen den Ford, der in Syke auf dem Parkplatz an der Straße Zum Hachepark stand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Syke unter der Telefonnummer 0 42 42 / 96 90 entgegen.