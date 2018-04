Syke. Einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro hat ein Unbekannter am Dienstag an einem grauen VW-Golf angerichtet. Der Polizeiinspektion Diepholz zufolge touchierte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug auf der Luise-Chevalier-Straße in Syke die Fahrertür des Golfs und flüchtete – in der Zeit zwischen 9.45 und 11.30 Uhr. Zeugen sollen sich beim Polizeikommissariat Syke unter der Rufnummer 0 42 42 / 96 90 melden.