Bassum. Zwei Autos sind am Montag in Bassum aufgebrochen worden. Tatort war laut Polizei die Park-and-Ride-Anlage an der Straße Am Bahnhof. Dort hebelte ein Unbekannter zwischen 8 und 15.45 Uhr an einem schwarzen Peugeot eine Scheibe komplett heraus und brach danach das Handschuhfach auf. An einem blauen VW Golf wurde eine Scheibe eingeschlagen. In beiden Fällen wurde nichts gestohlen, dennoch entstand rund 700 Euro Schaden. Hinweise an die Polizei: 0 42 41 / 80 29 10.