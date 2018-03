Twistringen. Einen gefährlichen Spaß hat sich ein Unbekannter am Dienstag in Twistringen erlaubt. Laut dem Bericht der Polizei war ein 29-jähriger Diepholzer um 4.45 Uhr auf der Bremer Straße unterwegs. In Höhe eines Schuhgeschäftes kollidierte sein Wagen mit einem durch einen Unbekannten ausgehobenen und auf der Fahrbahn abgelegten Gullideckel. An dem Auto entstand ein geschätzter Schaden von 1000 Euro. Wer Hinweise hat, möge sich an die Twistringer Polizei wenden, die telefonisch unter 0 42 43 / 94 24 20 erreichbar ist.