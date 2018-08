Bassum. Einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro hat ein Unbekannter an einem Toyota-Firmenwagen verursacht. Die Polizeiinspektion Diepholz geht davon aus, dass der Unbekannte mit einem weißen Lastwagen oder Transporter beim Rückwärtsfahren gegen das Auto prallte. Der Unfallverursacher flüchtete in der Zeit zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, vom Unfallort an der Bremer Straße in Bassum. Zeugen sollen sich bei der Polizeistation Bassum unter der Telefonnummer 0 42 41 / 80 29 10 oder beim Polizeikommissariat Syke unter der Nummer 0 42 42 / 96 90 melden.