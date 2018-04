Bruchhausen-Vilsen. Mitten am hellichten Tag, zwischen 15 und 15.35 Uhr haben Unbekannte am Dienstag in Bruchhausen-Vilsen ein Autofenster zertrümmert. Laut Polizeibericht erbeuteten die oder der Täter nichts, verursachten aber einen Schaden von rund 500 Euro. Denn in dem blauen Audi Avant waren keine Wertgegenstände. Er stand auf dem Parkplatz des Waldkindergartens Heiligenberg/Homfeld an der Bürgermeister-Ahlers-Straße, als der oder die Täter das hintere Fenster auf der Fahrerseite einschlugen. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Bruchhausen-Vilsen unter der Nummer 0 42 52 / 93 85 10 in Verbindung zu setzen.