Syke. Aus einem geparkten Auto hat ein bislang unbekannter Täter das Lenkrad sowie ein Tacho-Kombiinstrument gestohlen. Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht in der Zeit zwischen vergangenem Sonnabend um 13 Uhr und Montag um 7.15 Uhr in Syke. Der Täter hatte die Seitenscheibe des BMW eingeschlagen und gelangte so in den Innenraum des Wagens, hieß es von den Beamten. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Syke telefonisch unter der Rufnummer 0 42 42 / 96 90 in Verbindung zu setzen.