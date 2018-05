Twistringen. Die Polizei sucht in einem Diebstahls-Fall nach Zeugen. Wie die Ordnungshüter mitteilten, hat ein Unbekannter am Sonnabend zwischen 10.30 und 16 Uhr die Heckscheibe eines Volkswagens, der an der Landesstraße 342 in Twistringen geparkt war, mit einem Stein eingeschlagen. Aus dem Handschuhfach des Autos stahl der Täter circa 180 Euro Bargeld. Der Geschädigte ist ein 36-Jähriger aus Hamm. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Syke unter der Rufnummer 0 42 42 / 96 90 entgegen.