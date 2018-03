Syke. Einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro hat ein Unbekannter an einem grünen Opel in Syke angerichtet. Nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz zerkratzte der Täter am Dienstag die vordere und hintere Beifahrertür sowie den hinteren rechten Kotflügel des Autos – zwischen 19 und 20.30 Uhr. Der Wagen stand an der Plackenstraße. Zeugen sollen sich beim Polizeikommissariat Syke unter der Telefonnummer 0 42 42 / 96 90 melden, bitten die Polizeibeamten.