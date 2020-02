Medienpädagogin Brigitta Wortmann (links) bietet im Mütter-Kinder-Zentrum bald zwei neue Aktionen an. Manuela Nedjari vom Mükize findet, dass die den Nerv der Zeit treffen. (Tobias Denne)

Bassum. Sie sind richtige Berühmtheiten: Gronkh, Le-Floid, Bibis-Beauty-Palace oder Dagi Bee. Gerade Kinder und Jugendliche verfolgen die Arbeit von Youtubern ganz genau. Wann kommt ein neues Video? Was bewegt die Stars der Szene? Bei manchen gibt es schon den Berufswunsch Youtuber oder Influencer. Klar, die Genannten gehören zu den Größten in Deutschland. Aber, und das erkennt man nicht auf den ersten Blick, hinter jedem Video steckt eine Menge Arbeit: Skript schreiben, Video drehen, Material schneiden, Datei hochladen. Und genau das können Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren in Bassum nun ein Jahr lang im Mütter-Kinder-Zentrum (Mükize) machen. Dabei gründen die Teilnehmer einen eigenen Youtube-Kanal (Bassumer Kinderkanal), treffen sich einmal in der Woche und bestücken ihn mit Inhalten. Und das ist nur eines der beiden neuen Angebote.

Beim Youtube-Kanal ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. „Es sollen Themen sein, die die Jugendlichen beschäftigen“, sagt Medienpädagogin Brigitta Wortmann, die mit dem Mükize das vom Weser-Hunte-Verband geförderte Angebot organisiert hat. Egal, ob ein Let's-Play zum Lieblingsspiel oder ein Tutorial für Mathe in der Schule, die Teilnehmer können sich kreativ austoben. Manuela Nedjari vom Mükize ist sich sicher: „Das trifft den Nerv der Zeit.“ Und passt zu den vier Säulen des Mükize (Haus der kleinen Forscher, Integration, gesunde Ernährung und Medien). „Die Idee mit dem Kanal war schon länger geplant, jetzt suchen wir Kinder“, freut sich Wortmann darüber, dass es losgehen kann.

Denn vor allem die Arbeit hinter der Kamera wird oftmals gar nicht so gesehen. Am Ende sieht man ja nur das fertige Video. Aber die Profis halten nicht einfach ihre Kamera irgendwohin und drehen. Viele Schnitte, Musik, Licht, Skript – und das ist nur die Vorbereitung vor dem eigentlichen Dreh. Danach geht es an den Schnitt und die Bearbeitung. Wenn das Video dann erstmal online ist, können natürlich auch Kommentare kommen. „Die Frage ist dann: 'Wie gehe ich damit um?'“, fragt Wortmann, die selbstverständlich bei schwierigem Feedback (Beleidigungen etwa) hilft. Alles soll die Medienkompetenz fördern – und natürlich Spaß machen.

Das eigene Gesicht animieren

Auch beim zweiten Angebot im Mükize können Kinder und Jugendliche kreativ werden. Und zwar entwerfen die Teilnehmer dabei in der ersten Woche der Osterferien (30. März bis 4. April) eigene Trickfilme. „Man kann ganz flott eine sogenannte Marionette erstellen und sich eine Geschichte dazu ausdenken“, freut sich die Medienpädagogin über „Trickfilme mit digitale Animation“. Der Clou: Die Marionetten lassen sich mit den eigenen Gesichtsausdrücken und Bewegungen per Webcam animieren. „Den Film können die Kinder dann mit nach Hause nehmen“, kündigt Wortmann an. Falls die richtig kreative Idee nicht in den Kopf kommen will, ist das auch kein Thema. So gibt es bereits vorgefertigte Marionetten, die die Kinder ab zehn Jahren benutzen können. Animieren kann man übrigens fast alles, selbst die Haare. Wortmann hat es vorab natürlich schon mal ausprobiert und kann sagen: „Es macht total viel Spaß.“

Zur Sache

Informationen und Anmeldung

Damit Eltern und Kinder wissen, was sie beim „Bassumer Kinderkanal“ erwartet, gibt es einen Info-Abend am Dienstag, 3. März, ab 18.30 Uhr im Mükize an der Mittelstraße 2 in Bassum. Das Angebot selbst startet für Kinder ab zehn Jahren ab Montag, 16. März. Dann kommen die Teilnehmer in der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr ebenfalls im Mükize zusammen. Die Kosten betragen 20 Euro monatlich. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung sind bei Brigitta Wortmann unter der Telefonnummer 0 42 41 / 55 39 oder per Mail an info@die-maerchentruhe.de. Unter denselben Daten können sich Interessierte auch für „Trickfilme mit digitaler Animation“ anmelden. Das Angebot (vom 30. März bis 4. April in der Zeit von 10 bis 16 Uhr) selbst ist komplett kostenlos (inklusive Verpflegung).